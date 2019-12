Cuatro veces intentaron negarle a Alejandra Serrate hablar en México sobre la caída de Morales

La activista boliviana estuvo en el país del norte para dar un ciclo de 12 charlas sobre el tema «Mitos y verdades de Evo Morales, la caída de una dictadura». En tres ocasiones fue censurada porque la temática era «negativa para AMLO»

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La activista de la plataforma ciudadana Resistencia Femenina, Alejandra Serrate, estuvo en México entre el 30 de noviembre y el 13 de diciembre para contar su experiencia sobre la crisis en Bolivia, pero fue víctima de censura. Cuatro veces intentaron negarle referirse a la salida del poder del MAS, porque su tema ‘Mitos y Verdades de Evo Morales, la caída de una dictadura’ era considerado negativo para la imagen del presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, ella estuvo en 13 ciudades de México, dictó 14 charlas y realizó 5 entrevistas en distintos medios, “pese a que me censuraron más de tres ocasiones, que recibí amenazas e insultos por redes sociales, hablé fuerte y claro del tercer mandato ya ilegal, del #21F, del fraude, de los mártires de la democracia, del falso discurso indigenista y ambientalista de Evo, del hotel Las Américas, de nuestra Chiquitanía, de los Crímenes Lesa humanidad y de la Dictadura”, contó.

Para la activista es un orgullo haber podido compartir la historia de la famosa Revolución de las Pititas en México. «Que todos sepan lo valiente que fue la población boliviana y conozcan la lucha que fue de todos. Gracias mexicanos por los espacios y el cariño», agregó.

Primer «no»

El 1 de diciembre, cuando le tocaba dar su primera intervención, la joven líder de la plataforma Resistencia Femenina fue vetada por los dueños del auditorio del Colegio de México.

La organización del evento habló con los propietarios del lugar y, ellos, le dijeron que el tema de la charla era negativo para el presidente mexicano Andrés López Obrador y que por eso no era posible usar el auditorio.

Después de ese percance, Serrate y la gente del Congreso Nacional Ciudadano (organizadores de la cita) decidieron que la charla se realice en una calle cercana al auditorio en el que se tenía previsto que sea. A decir de Serrate, asistieron unas 150 personas, entre bolivianos y mexicanos.

Segundo «no»

El 2 de diciembre, en la Universidad de Latina de América de Morelia le ocurrió lo mismo, solo que le cancelaron en el último minuto sin dar explicaciones. Serrate volvió a hacer de las suyas, dando su charla en la vía pública.

“Vengo de un paro cívico, de comer y dormir en la calle, así que no me importa, pero me parece preocupante porque hay una autocensura en México y eso es un síntoma de miedo a un Gobierno que podría tornarse autoritario o censurador”, explicó al portal Infobae.

Tercer «no»

El 5 de diciembre la censura fue en Hermosillo, dos horas antes de la charla. La explicación fue que se había caído el techo del auditorio. «Gracias a unos jóvenes pude exponer mi tema en otro salón; fue mucha gente», comentó Serrate.

Cuarto «no»

Por último, el 10 de diciembre, en Xalapa le volvieron a decir «no» a la ‘Comandante Ale’ porque supuestamente estaban realizando arreglos en el salón donde estaba fijada la charla. Ante eso la cruceña realizó su conversación en un hotel.

Serrate ya retornó al país y, ya en territorio nacional, dio una entrevista sobre las charlas en México a medio internacional NTN24.