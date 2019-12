Desaparecidas: una obra que humaniza

Puesta en escena. Escrita y dirigida por el dramaturgo Mario Chávez la historia está basada en hechos de la vida real que causan la violencia de género y la trata y tráfico de personas.

Esperanza salió de su casa en busca de sus sueños y no regreso. Nunca nadie supo de ella. Su madre, aún no se resigna a ver la silla vacía y recorre todos los días las calles, plazas y avenidas buscándola. El significado del nombre de su hija se ha convertido en su mayor fuerza, no solo de ella sino de miles de mujeres que buscan una sola cosa: justicia. Esta problemática que azota a la sociedad fue llevada al teatro por el actor y director de teatro, Mario Chávez. El dramaturgo estrena hoy a las 20:00 la pieza teatral Desaparecidas en OtroTeatro (Calle Arenales #164). En el escenario elegido para interpretar la obra escrita y dirigida por él se utilizó un estilo minimalista, sencillo y que de acuerdo al director sorprenderá por lo simple de la propuesta y por la fuerza actoral de las actrices.

Una problemática llevada a los tablones. La historia nace siendo parte de un festival intercolegial de teatro organizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Municipal en el que se trabajo en el marco de un programa de prevención de la delincuencia y el delito a través del teatro. En su primera puesta en escena la obra duraba 20 minutos y resultó ganadora entre 22 colegios de la ciudad. «Los miembros del jurado que eran amigos del medio artístico me recomendaron hacerla una obra teatral completa y fue así que surgió la idea de plasmar aquella pequeña historia y convertirla en una obra completa que ahora dura 60 minutos para lo cual decidí incluir nuevos personajes y ahondar en la investigación de esta problemática», cuenta Chávez, que logro un texto conmovedor con un alto contenido humanizante siguiendo su linea tanto en el teatro como de sus principios. «Desde nuestra compañía OtroTeatro proponemos que a través del teatro se visibilize y sensibilice sobre esta problemática preocupante en nuestra sociedad», agrega.

Los testimonios que dieron vida a la obra. Para escribir la historia, el director escucho los testimonios de familiares que han vivido la terrible experiencia de la desaparición de un familiar como resultado de la violencia de género y la trata y tráfico de personas. «Las protagonistas son mujeres porque la mayoría de los casos son ellas las que desaparecen», enfatizó. La nueva propuesta esta cargada de muchas historias capaces de provocar dolor al escucharlas. Una de ellas, es seguida por Chavez desde hace 30 años. Él todavía estaba en la universidad cuando una niña de cuatro añitos desapareció de la puerta de un kinder en la ciudad cruceña. Era a finales de los años 80, desde entonces su madre la busca. 30 años después, el actor volvió a ver en internet a la madre de la niña en un programa en Europa donde se fue porque le dijeron que su hija podía estar allá. Mario, quedo sorprendido que después de tantos años ella aún sigue buscando a su niña que ya debe ser una mujer. Expertos en ese programa realizaron un estudio para crear un identikit de como sería actualmente aquella niña con el paso de los años. Casos tristes y conmovedores se tejerán con la dirección del director que estrenará la obra como parte del Encuentro Nacional de Teatro organizado por Roger Quiroz y su elenco «Nosotros Dos». «Nuestra sala se viste de gala una vez más porque nace una obra teatral propia, real, contundente, sensible y conmovedora basada en hechos reales, que tiene un fin más allá de entretener», añadió.



Las actrices que interpretan un duro papel. Sin lugar a duda, Chávez destaca que en este proyecto el peso más importante recae sobre el trabajo actoral. El publico podrá experimentar la fuerza dramática de las cuatro actrices interpretando a los personajes en la escena. Natalia Camacho, Annetha Salazar, Yosselyn Cruz y Selva Pereyra son las interpretes de esta puesta en escena que dura una hora en escenario. «Estoy convencido de que todos tenemos una misión a través de lo que hacemos, asi que pongo mi talento al servicio de la sociedad encarando proyectos teatrales como Desaparecidas», subraya Mario, que en esta obra trabaja por primera vez con su hijo Sebastián, que se hará cargo del sonido.

Teatro, cine y televisión. Este año dio vida a uno de sus sueños más grandes, su espacio OtroTeatro, ubicada en pleno centro de la ciudad a dos cuadras de la Plaza 24 de Septiembre. En este lugar vivió su infancia el director y licenciado en Ciencias Políticas. El también comunicador audiovisual estudiado en Diakonía de la Universidad Católica Boliviana( UCB) es actor, director y productor de su compañía artística que lleva el mismo nombre de su sala. Fue titulado en teatro en la Escuela Nacional de Teatro (ENT). Entre la docencia universitaria, la actuación y dirección ya pasaron 20 años de trayectoria.

En televisión el año 2018 actuó en la exitosa telenovela nacional «Despeiname la vida» con el personaje de Paolo y en el cine es parte del elenco actoral de la película boliviana «Santa Clara» que se estrenará este 25 de diciembre.

Padre de dos hijos Eloísa y Sebastian Chávez, que son su gran orgullo, en el 2018 obtuvo el Premio Nacional Peter Travesí como mejor actor a nivel nacional en la ciudad de Cochabamba además de obtener el Premio como Mejor obra teatral, todo con su obra «Fresa y Chocolate». En los premios «TIQUI 2018» a lo mejor del teatro en Santa Cruz obtuvo doble nominación como mejor actor protagónico del año por su actuación en la obra «Pirámide invertida» y mejor actor de reparto del año por la obra «El beso de la mujer araña» con la que también su compañía tuvo 6 importantes nominaciones de los cuales se hicieron con importantes premios; mejor espectáculo teatral del año y mejor drama del año. «Desde muy joven en el colegio siempre me gustó estar en los escenarios cuando era adolescente fui vocalista del grupo musical en mi colegio y ganábamos los festivales de música que por entonces organizaban», recuerda Mario que en su hoja de vida registra que incursionó en el modejale y fue mister Bolivia en 1998, título con el que concurso en el Man Hunt Internacional en Manila – Filipinas en 1999.

