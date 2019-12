Director de Bonanza: El folclore fue monopolizado por unos llunk’us de Evo

La Paz, 26 de diciembre (Urgente.bo).- Despertar es el título de la nueva canción del grupo folclórico chuquisaqueño Bonanza que relata el último conflicto político que estalló en el país y que acabó con la renuncia y salida de Evo Morales de la Presidencia y de Bolivia.

El grupo está conformado por siete integrantes y es dirigido por Edgar Rojas. Dentro de poco va a cumplir 30 años de trayectoria musical. El director dijo que durante los últimos años fue discriminado por el anterior gobierno que tenía grupos favoritos.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En suma, ser contestatarios les trajo consecuencias, no podían participar en los conciertos y festivales organizados por las autoridades de Culturas.

¿Bonanza es un grupo boliviano rebelde?

Bonanza siempre está inmerso en canciones que tengan sentido común y filosófico. No somos un grupo de cantores que quiere acaparar el escenario por plata. El grupo está más comprometido con sus raíces y pensamiento del pueblo.

¿Cómo les fue en los últimos años?

Hemos sido parte de esto (conflictos sociales). En parte hemos vivido estos 13 años como grupo musical las injusticias, los manoseos, la soberbia y la arrogancia de quienes estaban administrando la cultura.

Hay bronca ¿Qué paso?

Hace muchos años, predije algo muy cierto. Dije que ojalá la cultura no se infecte con la política de este Gobierno y se cumplió. Se monopolizó el folclore con cuatro grupos. Eran puros vividores y oportunistas amparados en la política. Eran unos lamesobacos para tener trabajo, para tener todo un aparato estatal cultural de apoyo para sus eventos gratuitos, porque hacían eventos que cobraban ellos en el Teatro al Aire Libre, pero tenían gigantografías, tenían todo el aparato de comunicación en su manos que eran gratis. Tocaban por 20 mil dólares en todos los festivales. Se monopolizó por cuatro grupos que son llunkus.

¿Por qué fueron excluidos de las actividades?

Nosotros siempre fuimos contestatarios. Hace cuatro años lancé dos mensajes en el festival de Cultura de Oruro, Potosí y Sucre y dijeron de nosotros: ‘Este señor no es del instrumento político, no piensa como nosotros’. Sino pensabas como ellos, estabas fuera. Bonanza pagó eso. No tuvo acceso a los festivales; donde estaba una autoridad del MAS, Bonanza no entraba.

¿Cómo les afectó?

Bonanza tiene una plataforma muy establecida y fuerte. Trabajamos casi 30 años limpios no hemos pertenecido a ningún partido político. Trabajamos para el pueblo. Trabajamos en conciertos fuera del país y acá dentro, pero con gente que no tiene nada que ver con municipios o metidos en la política.

¿Sus fans no reclamaban?

Nos hubiera gustado estar en los festivales masivos. Los celebrados en Potosí, Sucre, Oruro, Cochabamba, la gente pedía que esté Bonanza, pero nunca estaba, nunca hicieron caso al pueblo, eso afectó y dolió.

¿Continuarán con esta línea?

Ahora estamos en el apoyo de la reconstrucción de la democracia. Vamos a seguir hablando así de claro, ya no vamos a permitir que nos sigan manoseando, porque al final no es su plata, no son sus festivales, es de los artistas.

¿Qué pasó con estos grupos?

Hay grupos que se equivocan. Yo aplaudo cuando un grupo apoya algo cierto, puro, eso es la música. Si hubieran apoyado a un gobierno imparcial, nadie hubiera dicho nada, pero son gente que apoyaron por su conveniencia, por oportunistas.

¿Uno de ellos son los Kjarkas?

Los Kjarkas son los Kjarkas, no tengo ningún problema con ellos. Al margen, yo tengo una amistad grande con ellos, son mis compadres, pero no me puedo callar, lo sabe todo el mundo.

¿Quiénes más son los cuestionados?

Los que están con una estrategia, han debido estudiar para ser pillos, los Kalamarcas, por ejemplo. Han aprovechado todo. Ahí está Valeno; los hijos de los Kjarkas que han estado haciendo canciones incluso para Evo. Ahí está Semilla, que el padre de los integrantes es cónsul de Estados Unidos. Simplemente hay que ser llunk’us. Acá todo es negocio.

¿De qué se trata Despertar?

Vamos a testimoniar con nuestro canto, con poesías, el sentimiento del pueblo. Un pueblo que no fue político que 13 años ha vivido muchas injusticias. Eso nos ha llevado a hacer un tema sociocultural y un vídeo para que no quede en el olvido que sepa que ha hecho historia con las pititas.

Urgentebo.com