Donald Trump respalda a la presidenta Áñez

El presidente de EEUU, Donald Trump, expresó este martes su respaldo a la presidenta Jeanine Áñez mediante la red social Twitter y denunció las provocaciones de violencia tanto del interior del país como desde el extranjero. La mandataria agradeció el mensaje de aliento y reiteró su compromiso de pacificar Bolivia y convocar a elecciones en 2020.

“Apoyamos a Jeanine Áñez en Bolivia mientras trabaja para garantizar una transición democrática y pacífica a través de elecciones libres. Denunciamos la violencia en curso y las que la provocan tanto en Bolivia como desde el exterior. ¡Estados Unidos apoya a la gente de la región por la paz y la democracia!”, publicó el mandatario en su cuenta oficial en Twitter.

La presidenta Áñez asumió la Presidencia el 12 de noviembre, luego de que el expresidente Evo Morales abandonara el país rumbo a México tras renunciar al cargo.

El pasado 11 de noviembre, el presidente estadounidense ya se había pronunciado sobre la situación en Bolivia. Trump advirtió entonces a los mandatarios de Venezuela y Nicaragua, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, respectivamente, que la salida del poder de Morales es una señal para ellos.

«Estos acontecimientos lanzan una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán», aseguró Trump en su mensaje de noviembre.

Evo en Argentina

En una entrevista con Efe en Washington, el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, anticipó este lunes que «en las próximas horas» saldrá una orden de detención contra Morales, quien permanece ahora en Argentina.

Este martes, Morales, que llegó a Argentina el jueves pasado y pidió ser acogido como refugiado, respondió que no tiene miedo a una posible «detención», volvió a denunciar que fue víctima de un «golpe de Estado» y reiteró que no será «candidato» en las próximas elecciones de su país.

We support @JeanineAnez in Bolivia as she works to ensure a peaceful democratic transition through free elections. We denounce the ongoing violence and those that provoke it both in Bolivia and from afar. The U.S. stands with the people of the region for peace and democracy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2019