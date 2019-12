Dorado: “Evo Morales estaría buscando aliados para desestabilizar al Gobierno boliviano”

Santa Cruz.- A raíz de que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, manifestó que en Bolivia se perdió la democracia, el diputado opositor y candidato a Gobernador por Seguridad, Orden y Libertad (SOL), Luis Felipe Dorado, señalo que si el presidente Fernández va estar de lado del ex presidente Evo Morales, estaría empezando mal, debido a que Morales es un delincuente que habría cometido delitos de lesa humanidad.

Dorado sostuvo, que Morales estaría buscando aliado para desestabilizar al gobierno boliviano, motivo por el cual estaría presente en la posesión del actual presidente de Argentina. “Sabemos que Argentina es un país democrático, le deseamos buena suerte al nuevo presidente”

Asimismo, criticó, que el gobierno de México estuviera violando todos los tratados internacionales, porque cuando se solicita un asilo en un país, es prohibido salir del país y hacer política. Sin embargo, México está solapando la delincuencia de Evo Morales.

En otro tema el parlamentario calificó, como irrisorio que el Movimiento al Socialismo (MAS) crea que el ex presidente Morales no tenga un solo peso, siendo que recientemente se allano una casa lujosa donde vivía, muy a parte de la casa presidencial y el anticrético que tenía, pese a que no quisieron ahondar en las cuentas que tenía dentro del Vaticano con alrededor de 800 millones de Euro que estuvieran a nombre de Evo Morales, Álvaro García Linera, Gabriela Zapata y otras personas.

“Que se saquen las vendas los masistas, dejen de pensar en Evo Morales y busquen nuevo liderazgo en el MAS, porque actualmente Bolivia es otro país gracias al nuevo gobierno, donde vivimos en democracia y el MA pretenden traerlo a Morales para que siga cometiendo más delitos”. Añadió Dorado.

Fuente: Prensa Luis Felipe Dorado