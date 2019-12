El 43% califica de “buena” la gestión de la presidenta Añez

El 43% de consultados calificaron como “buena” la gestión de Gobierno transitorio, según el estudio de opinión que elaboró Mercados y Muestras para Página Siete. Mañana se cumple un mes de que Jeanine Añez tomara las riendas de Bolivia.

El 12 de noviembre, Añez asumió la Presidencia. Su llegada al poder se dio en medio de una convulsión social y denuncias de fraude electoral, que provocaron la renuncia de Evo Morales.

La asunción de la mandataria se dio también luego de una ola de dimisiones de las autoridades de la cadena de sucesión constitucional, que generó un “vacío de poder”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Tras casi un mes de que Añez asumiera la Presidencia, Mercados y Muestras preguntó a los encuestados “¿cómo califica hasta ahora, la gestión de Jeanine Añez?”. El 43% la calificó de “buena”, el 31% dijo que no es “ni buena ni mala” y el 23% afirmó que su gestión es “mala”. Sólo el 3% dijo que no sabe o prefirió no responder.

La presidenta Añez asumió el poder con la misión de pacificar el país y designar nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral para que convoquen a nuevos comicios.

Las reacciones

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que Añez “es una mujer valiente”, y por ello una mayoría calificó de “buena” su gestión. “La Presidenta es una mujer que cada día me sorprende, muestra una firmeza increíble. Toma decisiones, se impone ante todos y el resultado es una excelente gestión gubernamental”, expresó Murillo, quien recordó que Añez preside un Gobierno de transición.

En criterio de legisladores del MAS, la gestión de Añez “es mala”, porque en menos de un mes de su Gobierno se registraron más de 30 muertes.

“Todo el tiempo están anunciando procesos a parlamentarios, a dirigentes, esas no son condiciones democráticas. Miran en todas partes sedición y no son capaces de probarla”, dijo la senadora Adriana Salvatierra.

El 67% de los consultados consideraron que el nombramiento de Añez como “legal”, mientras que el 26% señaló que “no es legal”. Sólo el 7% manifestó que no sabe o prefirió no responder.

Ficha técnica

Muestra El marco de muestreo utilizado fue la información del padrón electoral para elección presidencial 2019. De acuerdo con este padrón, el porcentaje de población de las ciudades capitales más El Alto es el 54% y de las provincias es el 46%.

El marco de muestreo utilizado fue la información del padrón electoral para elección presidencial 2019. De acuerdo con este padrón, el porcentaje de población de las ciudades capitales más El Alto es el 54% y de las provincias es el 46%. Fecha del trabajo El trabajo de campo se realizó el martes 26 y miércoles 27 de noviembre de 2019.

El trabajo de campo se realizó el martes 26 y miércoles 27 de noviembre de 2019. Entrevistas La muestra total fue de 800 casos, el tamaño de muestra de acuerdo al teorema de intervalos de confianza tiene un margen de error esperado de ± 3,47% y una confiabilidad de 95%.

Punto de vista

JORGE DULON

Analista político

Mayoría cree que cumple su tarea

Hay un porcentaje importante de personas que piensa que la presidenta Jeanine Añez lo está haciendo bien en cuanto a los dos objetivos establecidos, el primero a poder reformar y convocar a la restitución de autoridades del Tribunal Supremo Electoral y departamentales, para conformar un nuevo Órgano Electoral, y a partir de ello se convoque a elecciones.

La segunda tarea fue la pacificación del país. Una mayoría de los bolivianos creen que va cumpliendo esa tarea, por eso considera que va por buen camino y califica de buena la gestión de Añez.

Llama la atención que el 31% de los consultados diga ni buena ni mala, quizá porque perciben que la Presidenta está haciendo más de lo que corresponde en virtud a que las personas piensan que sólo es un Gobierno de transición, que sólo tiene la tarea de reestructurar el ente electoral y pacificar el país.

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz