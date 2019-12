El 60% de las 1.217 Ha quemadas en el Tunari pertenece a Cercado

Hasta noviembre de 2019, en el Parque Tunari se quemaron 1.217 hectáreas (Ha), de esa cifra el 60 por ciento (722 hectáreas) pertenecen a Cercado. A pesar de la gran pérdida de masa boscosa sólo se reforestó una hectárea en el ingreso del área protegida y no en el área del siniestro, informó el director regional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Alberto Terrazas.

El funcionario indicó que está muy preocupado porque los árboles quemados no han sido ni serán repuestos esta gestión. A eso se suma que los comunarios quieren usar las áreas quemadas para expandir la frontera agrícola. “Eso significa que no vamos a reponer la masa boscosa pérdida. Eso no puede ser, quizá puede ser zona agroforestal, pero no sólo agrícola, se debe planificar”, dijo.

Explicó que los funcionarios de la Alcaldía de Cercado indicaron que no hay presupuesto para reforestar y realizar trabajos de preservación del área protegida.

En cambio, la Gobernación están priorizando otras zonas que no fueron tan afectadas como Sacaba, que será reforestada hoy.

Pero Terrazas no augura buenos resultados porque el índice de sobrevivencia es del 10 por ciento. Explicó que las autoridades y los funcionarios públicos sólo inauguran las reforestaciones con gran publicidad, pero después no retornar a regarlos. “Yo ya me he molestado porque si vamos a seguir así solo gastamos la plata y no hay ningún resultado”, dijo.

El director indicó que históricamente este fue el peor año para el parque Tunari en el municipio de Cercado por la gran pérdida de árboles nativos en el incendio de 4 días, que no pudo controlarse.

A eso se suma que dos personas murieron intentando apagar los incendios. Se trataba de un bombero voluntario de GEOS y un joven que acudió a ayudar en el área de Sacaba.

Entre el 29 de septiembre al 2 de noviembre, el fuego en el Tunari, en Cercado, no se pudo controlar y el Gobierno mando el avión Supertanker, que sofocaba el incendio en la Chiquitanía.

INCENDIO

Hay tres hectáreas dañadas en Sacaba

Ayer a las 19:00 se inició un nuevo incendio en el Parque Tunari en la zona de Puntiti del municipio de Sacaba, donde se quemaron tres hectáreas, informó el director del Sernap, Alberto Terrazas. Los guardias del Sernap fueron los primeros en reaccionar.