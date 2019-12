El día del voto el servidor del TREP tenía menos actas que las publicadas en la web

Elecciones del 20 de octubre en Bolivia.

El experto Héctor Teodoro Hernández, parte del equipo de auditores de la OEA, reveló que el lunes 21 de octubre comenzó a funcionar un segundo “servidor oculto” que, se sospecha, fue usado antes de reactivar el TREP y al cual fueron desviados los datos de unos 350 computadores.

El experto Héctor Teodoro Hernández que fue parte del equipo de la OEA que auditó las elecciones.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Cuando se publicaron los resultados del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la noche del domingo 20 de octubre, su servidor contenía una menor cantidad de registros de actas de cómputo que la publicada en la página web abierta al público por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Al día siguiente, el lunes 21, comenzó a funcionar un “servidor oculto” que, se sospecha, fue usado antes de reactivar el TREP y al cual fueron desviados los datos de unos 350 computadores.

Así lo reveló Héctor Teodoro Hernández, uno de los expertos que llegó al país como parte de la misión que ejecutó una auditoría a las elecciones presidenciales que a la fecha están anuladas por fraude.

Con una extensa hoja de vida en temas referidos a sistemas electorales y auditoría informática, el especialista hizo una explicación detallada de lo que sucedió el 20 y el 21 de octubre con los sistemas electorales que se usaron para las elecciones bolivianas en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que trató el caso Bolivia.

“Lo que detectamos en ese caso fue algo sorprendente, el servidor de publicación de resultados tenía menos actas que las publicadas en la página oficial del TREP”.

El funcionario de la OEA dijo que “resulta inexplicable, extremadamente grave e injustificable que el servidor empleado para la publicación, según todos los informes recibidos por la OEA, contengan menos información que el observado en el portal”.

“¿Cómo fue posible publicarla de dicho servidor si tiene menso actas de las que realmente se publicaron? Este hecho por sí solo constituye una afrenta a la transparencia y a la integridad electoral”.

Explicó que a través de los peritajes se pudo establecer la presencia de un servidor ajeno a la estructura del TREP y al cómputo que se encontraba en una red Amazon de la empresa de software identificada como Neotec que no tenía controles de la empresa auditora y “por el cual fluyeron los datos hasta la paralización” de ese sistema que ocurrió minutos después de las 20.00.

“De acuerdo a las explicaciones del TSE el motivo (de la paralización del TREP) fue un problema en el número de peticiones de un servidor. Sin embargo, con el transcurso de nuestro trabajo todos los entrevistados nos dijeron que no existió causa alguna de tipo técnico que justificara la detención del TREP, que no participaron en la decisión, que la misma obedecía a una decisión de carácter político de la Sala Plena y de un asesor a quien no nombraron”.

La firma auditora Ethical Hacking de Álvaro Andrade, quien también explico a la asamblea los alcances del fraude, reveló con anterioridad que esa persona es el ingeniero Sergio Daniel Martínez Beltrán, prófugo de la Justicia. La Policía cree que huyó al Perú.

Según Hernández, el servidor administrado por Neotec contaba con base de datos, la aplicación electoral que se usó en el proceso y tenía accesos web.

También detalló que dicho servidor permitía integrar los datos de la elección en un servidor oculto y a través de él se tenía pleno acceso a los servidores del TREP, mismos que después se concentraron con el cómputo, razón por la cual se descarta independencia de ese sistema con el del cómputo.

El experto indicó que la firma de Software contratada por el TSE ocultó a los observadores de la OEA de la existencia de ese servidor al comienzo de la votación, pero luego fue comunicada a través de un correo a firma auditora luego de ser detectado.

Segundo servidor

Pero no es todo, Hernández contó que el equipo de peritos detectó “una nueva manipulación dolosa a la infraestructura del proceso que fue efectuado el 21 de octubre, antes de reiniciar el TREP”.

Se redireccionaron el flujo de datos hacia una red Amazon que no pertenecía al TREP ni al cómputo oficial y era “distinta de la primera que habíamos nombrado que si pertenecía a la empresa de software y que había detectado la empresa de Andrade”.

“En este segundo servidor oculto se pudieron haber modificado datos y se pudo haber manipulado información porque no tenía control la empresa auditora, la gente de DNTIC (Dirección de Tecnologías del TSE) y mucho menos la gente del Sereci (Servicio de Registro Cívico) que ignoraba por donde fluía sus datos en esos momentos”.

Como en el anterior caso, la OEA dio cuenta que “los técnicos revelaron que no fueron parte de la decisión, que no era justificado y que se llevó adelante por orden de la Sala Plena en coordinación con un asesor de los vocales”.

“Esta es una acción premeditada que expone la intencionalidad de manipular la infraestructura informática evadiendo los controles de la empresa auditora porque para redireccionar esto debieron redireccionar 350 computadoras que estaban en el Sereci, por eso no fue accidente, no fue casualidad, fue premeditado”, sostuvo el experto.

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz