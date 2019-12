El país más feliz de la tierra está gobernado por mujeres muy jóvenes

Desde la semana pasada, la premier Sanna Marin gobierna bajo estos principios apoyada por una coalición de cinco partidos. Su ideología está marcada por una protección convencida del Estado de Bienestar finlandés. “Vengo de una familia pobre y no habría podido tener éxito y salir adelante si no fuera por el estado benefactor y el sistema educativo finlandés”, explicó a un diario local. “Nunca pienso en mi edad o género, pienso en las razones por las que me metí en política y es para ayudar a los que más lo necesitan”. Miembro de las juventudes del Partido Socialdemócrata desde 2006, Marin fue elegida seis años más tarde concejal de la municipalidad de la sureña ciudad de Tampere y en 2015 entró como diputada en el Eduskunta, el parlamento nacional finlandés. En junio de 2019 fue nombrada ministra de Transporte, cargo que ocupó hasta el mes pasado. Marin es la tercera jefa del Gobierno del país y sucede al ex primer ministro Antti Rinne, que renunció tras perder la confianza de uno de los partidos de la coalición por cómo había gestionado una huelga de correos que provocó pérdidas millonarias.