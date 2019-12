El Tigre vence a Always Ready y no se rinde

LA PAZ |

En un partido complicado, el plantel de The Strongest cumplió con el objetivo al vencer a Always Ready por 3 a 2 en el estadio Hernando Siles, de La Paz por la penúltima fecha del Campeonato Clausura de la División Profesional. Con el resultado se mantiene firme con la esperanza de lograr el título del torneo, pero saben que para ese propósito no solo depende de sus resultados.

El plantel atigrado fue sorprendido por los millonarios en una jornada brillante para los jugadores «visitantes» que nunca bajaron los brazos y hasta se dieron el gusto de mantener arriba en el marcador. El equipo que fue adoptado por la ciudad de El Alto fue dirigido por Pablo Dodoy, quien realizó variantes en el once inicial con relación al que habitualmente jugaba al mando de Sebastián Núñez quien ya se encuentra en su país de origen (Chile).

Los atigrados se colocaron en ventaja en el minuto 12, mediante su goleador Harold Reina quien consiguió dejar mal parados a los defensores del equipo millonario quienes no esperaban la llegada de los atigrados y no lograron frenarlos.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Pero tres minutos después del gol atigrado (a los 15), el plantel de Always Ready dejó sin aliento a los atigrados con una rápida jugada de Kevin Romay, quien tuvo su mejor tarde, jugó como quiso y complicó a los atigrados quienes no pudieron frenarlo, las rápidas salidas del jugador inquietó a los locales (The Strongest por efectos de recaudación).

Ese gol envalentonó a los jugadores del equipo millonarios, quienes a los 24 minutos se fueron con todo al arco que era custodiado por Daniel Vaca quien cayó abatido ante la rápida llegada de Romay.

La reacción del equipo atigrado fue rápida, a los 30 minutos consiguió el tanto del empate gracias al goleador del elenco Reina.

Minutos después de ese tanto le anularon un gol a Reina en una evidente posición ilícita. En el segundo tiempo el jugador Jair Reinoso se dio el gusto de convertir el 3 a 2. El futbolista pidió la pelota después que el árbitro Ivo Méndez cobró la pena máxima, el jugador acomodó la pelota y conviertió con un remate bien ejecutado a los 58 minutos.