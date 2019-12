Empresarios plantean una agenda técnica para impulsar la economía

Ante la incertidumbre política, el sector privado apuesta por continuar y profundizar con las mesas de trabajo ya articuladas. Una mirada más técnica y pragmática es la propuesta del empresariado nacional

Ante el rediseño de un nuevo escenario social, político y económico que el país afrontará desde 2020, empresarios de los cinco sectores ‘peso pesado’ que son clave en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) coincidieron en que es el momento de ‘vender’ su agenda técnica-económica al futuro Gobierno si es que se quiere un desarrollo integral y sostenible de Bolivia.

Pablo Mendieta, subgerente del Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec) dependiente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), sostuvo que sacando los servicios de la administración pública, el agro, la minería, la industria, el sistema financiero y el transporte son la columna en la que se apoya la economía del país.

Así, el aporte del agro en 2018 al PIB fue de un 11,5%, el de la minería fue de un 10,9%, la de la industria (manufactura) llegó a un 10,3%, un porcentaje similar alcanzó el sistema financiero, mientras que el aporte del transporte fue del 9,2%.

Sobre el rol de los empresarios en esta coyuntura, Mendieta sostuvo que desde hace tiempo ya se vislumbraba un nuevo ciclo económico, puesto que había signos de agotamiento en el modelo económico: “antes crecíamos al 7% (en 2013), luego empezamos a crecer al 4% y este año, hasta el primer semestre del 2019, crecimos al 3%. Es decir que, independientemente del ámbito político, se hacía evidente una desaceleración en la economía boliviana”, señaló Mendieta y resumió que tres son los aspectos que deben ser prioridad: la institucionalidad pública, haciendo más eficientes las entidades de este sector; aumentar la productividad y mantener la estabilidad macroeconómica.

En ese sentido, observó que el aporte del sector público a la producción se mantuvo en $us 14.000 millones, mientras que el aporte del sector privado había aumentado de $us 17.000 a $us 27.000 millones. “Esto muestra que necesitamos empezar a cambiar estas fuentes de crecimiento y apoyar el emprendimiento privado”, subrayó Mendieta.



Cómo lograr el objetivo

Ibo Blazicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), detalló que el principal desafío es posicionar la agenda económica que ya se venía trabajando con el anterior Gobierno y no empezar de cero con las nuevas autoridades del Ejecutivo.

En cuanto al aporte del sector privado, Blazicevic sostuvo que debe ser principalmente técnico y que éste puede ser aprovechado en la elaboración de una nueva ley de invesiones que a su criterio es más política y en donde no se alienta la inversión extranjera.

El empresario hizo notar que pueden aportar con enfoques técnicos que permitan que esas inversiones no solo se destinen a la actividad extractiva, sino que también a la industria manufacturera que es la que genera una mayor cantidad de puestos de trabajo.

Otra de los aportes que puede realizar el sector, según Blazicevic es la creación de distintas campañas en donde se priorice el consumo de la producción nacional.

“Es fundamental reactivar la producción nacional y nuestra labor debe ser la de plantear soluciones técnicas, a corto plazo y de largo alcance”, puntualizó Blazicevic.

En cuanto al campo, desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), aclararon que no se puede tener solo una postura con respecto a cuál será el aporte del sector debido a que éste es heterogéneo y los distintos subsectores tienen demandas propias.

Sin embargo, desde la entidad precisaron que el aporte más importante que pueden realizar es continuar y profundizar las mesas de trabajo que se venía realizando en donde el sector está proponiendo la implementación del uso de material biotecnológico en trabajo coordinado con el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) en cuanto a desarrollo de semillas de calidad y la utilización adecuada de fertilizantes con el objetivo de aumentar los rendimientos.

Iver Miranda, presidente de la Asociación de Fruticultores y Horticultores de Santa Cruz (Asofruth), reiteró que nuevamente con el Gobierno de turno van a presentar sus programas de riego extensivo y el objetivo es que no solo sean unos pocos los que se beneficien, sino que todos los productores que cumplan con los requisitos técnicos y financieros tengan la posibilidad de contar con esa tecnología de riego, que optimiza los rendimientos.

Otra contribución que el agro propone es hacer llegar periódicamente al ministerio del área un informe detallado sobre la situación de los distintos predios que tienen algún problema de tierras con el objetivo de contar con datos actualizados que permitan una acción rápida y eficiente de las distintas instituciones que deben garantizar el derecho propietario.

En lo que respecta a la minería, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al primer semestre de 2019 el sector registrsa un buen desempeño debido a la producción de oro y zinc, el analista José Padilla considera que es importante que el sector trabaje en una ley que pueda diferenciar la minería de occidente con la de oriente, con el propósito de elaborar proyectos que respondan a las necesidades de una región en particular.

Para Padilla el otro pilar fundamental del sector es la inversión en tecnología con el objetivo de que la extracción no solo se quede en la materia prima, sino que haya un proceso de industrialización.

Asimismo, Padilla sostuvo que el sector debe trabajar en el tema de logística para mejorar los sistemas de transporte, y apostar por métodos innovadores para reducir los costos de las empresas. “La estrategia es amplia, pero es importante que el Estado también dote de condiciones. Es un trabajo en equipo”, dijo Padilla.

APOYO ESTATAL

Seguridad jurídica. Es un aspecto que los empresarios consideran medular para llevar adelante cualquier proyecto.

Incentivos. Desde la industria consideran que los mismos deben premiar la producción nacional para que sea competente.

Sin presiones. El cobro impositivo de acuerdo con los empresarios debe ser equilibrado y reflejar la realidad del país.

Exportación plena. La eliminación de los cupos es uno de los pedidos centrales del sector.