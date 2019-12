En algunos casos quintuplican tarifa de luz y CRE establece plan de pagos

La cooperativa reiteró que no hubo incremento, sino que el consumo fue mayor debido a las altas temperaturas. Las personas afectadas crearon un grupo en el Facebook y muestran su descontento

Noviembre, además de ser el mes más caluroso en lo que va del año, para muchas personas también resultó ser el más caro a la hora de pagar su factura de luz. Y eso se debe a que algunos recibos por el servicio eléctrico que brinda la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) de Santa Cruz tuvieron una facturación que registró aumentos hasta un 500%. Ante esta situación, la cooperativa anunció que implementará, a pedido del socio, un plan de pago para cada situación.

Amilkar Jaldín, jefe de comunicación de la CRE, explicó que esta situación se debe a que durante el paro cívico, de 21 días, los técnicos de la cooperativa no pudieron realizar la lectura del consumo de energía eléctrica registrados en los equipos de medición.

“Ante esta situación recurrimos, eso está establecido en la legislación vigente, a que el cobro de octubre tuvo que ser estimado en base al promedio de los últimos seis meses”, precisó Jaldín a tiempo de aclarar que en ese promedio se toma en cuenta los meses de invierno que tienen costos ligeramente menores que los meses de verano, por lo que lo facturado en octubre puede ser menor al real.

Por ello, hizo notar Jaldín que en la factura de noviembre cuando ya pudieron hacer nuevamente la lectura del medidor es posible que haya un aumento del consumo, que se trasladará en la tarifa, como consecuencia de las estimaciones (de la factura de octubre) y de las altas temperaturas.

Cuando se le consultó que la queja de los usuarios era que durante el paro cívico muchos no estaban en sus casas y no usaron los equipos eléctricos, Jaldín sostuvo que no todos se quedaban las 24 horas en los puntos de bloqueo y por ello las personas que no estaban protestando iban a sus hogares y usaban el ventilador, el aire acondicionado o habrían más veces la puerta de la heladera. Además remarcó que en ese periodo no hubo clases por lo que a su criterio necesariamente el consumo fue mayor, pero descartó cualquier incremento en la tarifa eléctrica.

Sin embargo, cabe hacer notar que de acuerdo con los valores de enero de 2018 los rangos de cobro por el consumo de 16 a 120 kilovatio/hora (kWh) era de Bs 0,641 pasó a Bs 0,660 en noviembre de 2019, mientras que de 121 a 300 kWh de Bs 0,832 subió a Bs 0,849. En tanto que por el consumo de 301 a 500 kWh se pagaba 0,879 y en noviembre de este año se pagó Bs 0,892, mientras que para el rango 501 a 1.000 kWh se destinaba Bs 1,012 ahora su precio es de Bs 1,190 y finalmente para los que superaban los 1.000 kWh tenían que pagar Bs 1,446 y ahora desembolsan Bs 1,949.

Ante esta situación Jaldín indicó que no es la CRE la que hace este tipo de incrementos sino que es la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) la que tienen competencia.

“Lo que nosotros podemos asegurar es que estas tarifas van a estar vigentes durante cuatro años. No hay motivo para su incremento”, subrayó Jaldín.

Sin embargo, los afectados por la facturación de noviembre hicieron notar su molestia e indicaron que los incrementos son desproporcionados, así el cliente con el código fijo 280973 lamentó que de un importe de Bs 661que pagó en octubre, en noviembre tiene que pagar Bs 3.568, lo que significa un incremento de un 539%.

Otra afectada mostró su factura e indicó que en octubre pagó Bs 855 por el consumo de 773 kWh y en noviembre tiene que cancelar Bs 2.478 (un 290% más) por el consumo de 1.561 kWh.

Ante esta situación las personas afectadas crearon un grupo en el Facebook denominado Regulación Tarifas de Luz. En el mismo, se muestran facturas con distintos porcentajes de incremento. Una registra un aumento de un 987% pues de pagar en octubre Bs 154 por el consumo de 185 kWh, en noviembre la factura fue de Bs 1.520 por el consumo de 1.258 kWh.

Una usuaria de la urbanización Cotoca, distrito 10, sección 7, denuncia que en octubre pagó Bs 288 y en noviembre la CRE pretende cobrarle Bs 1.139, lo que significa un aumento de un 395%.

Otras personas que se acercaron hasta la CRE denunciaron que en octubre pagaron Bs 930 y en noviembre deberán cancelar Bs 3.000, lo que significa un aumento de un 322%, otra hizo notar que de Bs 43 que pagó en octubre la factura de noviembre es de Bs 500, lo que indica un aumento de 1.162%.

Debido a este escenario los afectados ayer realizaron una protesta, aunque con poca asistencia, en el Cristo Redentor, y acordaron hoy a partir de las 7:00 de la mañana realizar una vigilia en las afueras de la CRE, con el objetivo de que la cooperativa modifique el valor de las actuales facturas.

Sobre el tema, Gloria Calvimontes, presidenta del Comité de Defensa de los Socios y Usuarios de los Servicios, sostuvo que mantuvo una reunión con los funcionarios de la CRE y que los mismos le indicaron que debido al paro cívico se hizo un promedio en el cobro y que en las facturas de diciembre ya se regularizará este tema.

Calvimontes se mostró desconfiada con los empleados que realizan las mediciones, pues a su criterio son personas afines al MAS por lo que las mismas pueden provocar errores en las lecturas de los medidores.

“Los trabajadores deben exigir un cambio en el sindicato que es masista y eso puede provocar muchos problemas a la cooperativa”, dijo Calvimontes.

La Autoridad de Electricidad

Desde la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) indicaron que no existe aún una normativa que modifique la tarifa eléctrica y sobre los cobros elevados apuntó que es la AETN la que debe monitorear el costo del consumo de energía.

Al respecto de forma general, la AETN explicó que la tarifa eléctrica establecida para el cobro del suministro de energía eléctrica en la categoría Domiciliaria Pequeña está definida por rangos de consumo, en los cuales los consumos menores pagan menos y los consumos más altos pagan cargos mayores.

Según la AETN la forma de uso de la electricidad y los hábitos de consumo de los usuarios están en función a las variaciones de la temperatura y por tanto inciden directamente en el importe a pagar por consumo de energía eléctrica.

La entidad puntualizó que en el último año no se incrementaron las tarifas por suministro de electricidad en Santa Cruz.

Cabe recordar que el 13 de noviembre desde la CRE indicaron que solicitaron a la AETN no subir las tarifas en el departamento y que ya habían presentado su estudio tarifario sin incluir ningún incremento en las diferentes categorías.

“Queremos aclarar a la población que estamos a la espera de la aprobación de la AETN de nuestro estudio tarifario, que ya fue presentado el mes pasado y que no contempla ningún incremento en el costo del kilovatio/hora de forma tal que beneficie a los usuarios del servicio de electricidad, en cumplimiento a los principios de accesibilidad, calidad y continuidad del suministro eléctrico”, dijo Miguel Castedo, presidente del Consejo de Administración.

En esa oportunidad Castedo explicó que al ser CRE una institución regulada para poder emitir la factura de pago a los consumidores y asociados, requieren que la Autoridad Eléctrica emita la correspondiente aprobación y así evitar especulaciones que puedan intranquilizar a la población.

Sobre el actual malestar que hicieron público algunos socios y clientes de la CRE, Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, dijo que citaron a los personeros de la CRE para conocer más en detalle el tema.

“Mañana (hoy) estamos citando al directorio para que escuchen y sean parte de la explicación y así buscar una solución a las alzas tarifarias”, dijo.