Estos son los eventos deportivos más importantes para 2020

Falta poco para finalizar el 2019, y el siguiente año vienen eventos deportivos importantes. A continuación te dejamos una lista de algunas de las actividades:

Juegos Olímpicos Tokio 2020

El acto de inauguración se llevará a cabo el 24 de julio, en el nuevo Estadio Olímpico de Tokio, y la clausura se realizará al 9 de agosto. Este gran evento deportivos también va de la mano con la tecnología puesto que tiene novedades con inteligencia artificial, reconocimiento de rostro, el uso de robots humanoides en lugares de información y «taxis-robots», y hologramas que permitirán ver lo que pasa dentro de los estadios.

Para poder organizar el tiempo para ver los JJOO hay que tomar en cuenta que entre Bolivia y Tokio existen 13 horas de diferencias.

