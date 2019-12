Eva Copa: «Yo no me agarro del cargo»

martes, 17 de diciembre de 2019 · 13:01

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, afirmó hace instantes que no se aferra al cargo después de que cocaleros leales a Evo Morales pidieron su cambio por el senador Pedro Montes.

«Respeto la decisión que ha tomado este sector, pues serán mis compañeros, serán mis colegas que van a definir qué va pasar con el cargo, yo no me agarro de ninguno y me debo a mis bases de igual manera» dijo Copa.

El rol de la presidenta de la Cámara de Senadores para salir de la crisis política de octubre y noviembre fue clave para el consenso de la convocatoria a nuevas elecciones como base para la pacificación de Bolivia; sin embargo, ganó enemigos internos poderosos como la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y el mismo Evo Morales.

«Yo nunca ne he aferrado al cargo (…), he actuado con verdad, he actuado con justicia y lo único que he buscado es pacificar el país» argumentó la legisladora que representa a la ciudad de El Alto, otro bastión político importante del MAS.

Cocaleros del trópico de Cochabamba pidieron el cambio de Copa por el senador Montes porque sería funcional al gobierno de Jeanine Añez.

Su colega, Omar Aguilar, salió en defensa de la legisladora y dijo que «los extremos no son buenos» y apostó por la pacificación de Bolivia.

«Yo creo que los extremos no son buenos y nosotros nos vamos a mantener en esta coyuntura de pacificación (…). Hemos conversado con muchos asambleístas del Senado y el 80 al 90% están con la firme decisión de mantener a la cabeza del Senado a la compañera Eva Copa», indicó.

La petición de cambio de Copa surge de la «línea dura» del MAS encabezada por Salvatierra que el fin de semana se reunió con Evo Morales junto a otros parlamentarios y dirigentes del MAS.

En ese encuentro también se determinó que las organizaciones sociales se declaren «en estado de emergencia» para que se apruebe la Ley de Garantías o Ley de Impunidad para dirigentes de organizaciones sociales que promovieron movilizaciones violentas que derivaron en muertes y saqueos.

Copa denunció que es víctima de persecución política de parte de sus colegas de la «línea dura» mientras otros legisladores como Concepción Ortiz y CleryTórrez denunciaron la existencia de roscas al interior de ese partido.

