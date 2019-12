¿Evo-de-Nuevo?-Camacho-y-Pumari

Qué pasaría si Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari no son candidatos en las próximas elecciones generales. Los votos obtenidos por los postulantes de la oposición en los comicios del 20 de octubre no son de ellos, les pertenecen a la gente que estaba hastiada de la dictadura, electorado que no se sentía representada por los políticos tradicionales y que no tuvieron otra opción, ante el bien mayor que significaba terminar con 14 años de autoritarismo.

En un escenario distinto, esos candidatos no tendrán el mismo apoyo y en ausencia de los dirigentes cívicos de Santa Cruz y de Potosí, el MAS podría convertirse en una fuerte amenaza electoral, pues conserva todavía un “voto duro” que podría alcanzar el 30 por ciento, un número que lo acerca a la recuperación del poder.

Hace falta una alternativa que no permita ese riesgo y obviamente la única que existe es la que logró concentrar la mayor voluntad ciudadana en los 21 días de lucha que acabaron con el Gobierno de Evo Morales. Eso la convierte en la mejor salida que los bolivianos pueden tener. Buscarle el pelo a la leche es tratar de encontrar cinco patas al gato y Bolivia no está para asumir esas excentricidades políticas.

Fuente: https://www.eldia.com.bo

