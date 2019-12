Evo Morales acusa a ministro Murillo de pretender coartar el voto en el Chapare

El expresidente Evo Morales se pronunció vía Twitter sobre la advertencia que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, lanzó este miércoles. Los cocaleros no permiten la presencia de la Policía en esa zona.

Morales acusa a Murillo de pretender coartar el voto en el Chapare

Enfrentamientos entre policías y cocaleros del Chapare en la localidad de Sacaba, en Cochabamba, durante la crisis que vivió Bolivia. Foto: archivo / La Razón

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El expresidente Evo Morales acusó este miércoles al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de pretender coartar y acallar el voto indígena y campesino en la zona del Chapare (Cochabamba) «so pretexto» de falta de garantías para la presencia del Estado en esa zona.

Lo hizo mediante un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, en respuesta a la advertencia lanzada poco antes por la autoridad gubernamental sobre el riesgo de que no se realice la próxima elección general en esa zona si los productores de hoja de coca, de quienes Morales es su máximo dirigente, no permiten el ingreso de la Policía y garantizan la presencia del Estado.

«Con actitud antidemocrática, Murillo, ministro golpista pretende coartar derecho al voto en el Trópico de Cochabamba, so pretexto de ausencia de garantías, cuando es el Estado que debe asegurar el ejercicio de derechos. Buscan acallar voto indígena y campesino, es miedo al pueblo», escribió Morales, quien la pasada semana viajó a Cuba, desde México, donde vive asilado, para un tratamiento médico.

En la mañana, Murillo advirtió que de no retornar la presencia del Estado a la región del Chapare no podrán realizarse las próximas elecciones generales previstas para el primer trimestre de 2020. Anticipó que el Ejecutivo no apostará por la fuerza en este caso, sino por el diálogo.

El tuit que Morales lanzó la tarde de este miércoles en redes sociales.

El ministro lanzó la advertencia debido a que los productores de hoja de coca de la zona expulsaron a la Policía tras la convulsión social y política que se desató en Bolivia luego de que Morales renunció a la Presidencia el pasado 10 de noviembre.

“Nos preocupa la situación del Chapare, no podemos permitir un Chapare sin policías, hasta ahora hemos optado por el diálogo y el respeto a los acuerdos firmados, pero la Policía debe ingresar al Chapare porque el Estado de derecho debe estar en todos los rincones de nuestra patria, no se puede permitir que exista una republiqueta dentro de nuestro territorio, la policía sindical no es ni legal, ni constitucional”, afirmó Murillo durante una conferencia de prensa. (11/12/2019)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz

Murillo a cocaleros: No habrá elecciones en Chapare si no permiten presencia del Estado y vigencia de la ley