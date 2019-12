Evo Morales anunció que el MAS definirá su fórmula presidencial el 19 de enero en una reunión en Buenos Aires

El ex mandatario boliviano aseguró que estos no son tiempos de reformas, sino “de fortalecimiento”. Y aseguró que el MAS está “unido”. Con esta declaración intentó despejar dudas sobre la crisis interna que varios sectores de su partido hicieron pública en las últimas horas. De hecho, el acto de hoy pretendía ser multitudinario, pero la asistencia no fue tan masiva como Morales esperaba ya que sectores sociales de El Alto, el bastión de la agrupación, y organizaciones campesinas de La Paz y Chuquisaca resolvieron no viajar a la Argentina.