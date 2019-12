Evo reúne al MAS en Argentina en medio de pugnas y ausencias

El expresidente Evo Morales se reunirá hoy con cerca de 300 dirigentes del MAS en el céntrico hotel Bauen de Buenos Aires para consensuar la fecha del congreso donde se definirá la dupla presidencial, pero con la ausencia de varios sectores que definieron no participar para no avalar a una “cúpula”, que sería en parte la causante de la crisis de esta organización política.

La cita estaba programada en principio en la población fronteriza de Orán, en Salta (norte), cerca de Bermejo, aunque también se especuló de que sería en Salvador Mazza, pero finalmente se decidió por Buenos Aires.

Según medios argentinos, la reunión se realizará en el hotel Bauen. Decenas de dirigentes ya llegaron a la capital argentina y se espera que arriben más por vía terrestre.

La presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), ratificó ayer que su organización no participará en la reunión y que no aceptarán imposiciones, pues el binomio debe ser elegido en territorio nacional.

El senador Omar Aguilar manifestó que la elección de los presidenciales de MAS se lo debe hacer en Bolivia. Acotó que representes de la sigla manifestaron que no están de acuerdo en que nuevamente la cúpula de Morales tome decisiones con respecto al rumbo que se debe seguir.

“Muchos dirigentes no están yendo (a Argentina), porque critican las decisiones que está tomando su entorno (de Evo). Ellos dicen: no es una decisión de Evo Morales, y culpan a ese entorno de haberle hecho cometer errores. Mientras ellos estén en su entorno la dirigencia no quiere participar de la reunión”, acotó.

La Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz tomó la determinación de no viajar a Buenos Aires y ratificó la candidatura “innegociable” del excanciller David Choquehuanca para la Presidencia por el MAS. La misma decisión tomaron varias organizaciones de El Alto, Chuquisaca y Santa Cruz.

La reunión congregará a los dirigentes nacionales y departamentales del partido azul y se prevé que de ahí salga la lista de personas que irán a una especia de primaria. Un congreso nacional en Bolivia previsto para el 14 de enero definirá el binomio final.

A parte de Choquehuanca, suenan como precandidatos el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico, Andrónico Rodríguez;,el excanciller Diego Pary, la senadora Adriana Salvatierra, la presidenta del Senado Eva Copa, el exministro de Economía Luis Arce y la dirigenta campesina Leonilda Zurita.

El MAS tiene la intención de que Morales ingrese al país, pues fue nombrado como jefe de campaña, sin embargo, el expresidente tiene orden de aprehensión por presunto delito de sedición y terrorismo.

DATOS

Evo genera roncha en Argentina

La presencia del expresidente Evo Morales en Argentina puso en aprietos al Gobierno de Alberto Fernández. El peronista recibió duras críticas de Estados Unidos y Brasil por la libertad con la que el exmandatario boliviano se mueve para hacer política en Buenos Aires.

Morales tuvo docenas de encuentros con organizaciones sociales y entrevistas, lo que para el Gobierno de Jeanine Áñez significa una vulneración al refugio político.

Los Tiempos

“La gente que está allá con Evo es gente que ha hecho daño al MAS”