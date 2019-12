Exiliados por Evo regresan al país mientras él está refugiado

Políticos acusados de terrorismo, de sedición y otros delitos volvieron después de 10 años. Pasarán Navidad en casa. Evo, con refugio en Argentina, tiene orden de aprehensión

Cómo bien recordaba Jorge Luis Borges, la historia es como una rueda, todo da vueltas, todo puede regresar al mismo punto. En las últimas semanas, los antiguos exiliados por el Gobierno de Evo Morales están regresando país después de más de una década de persecución política, mientras que – ahora – llega el turno del exmandatario y de parte de su equipo de Gobierno de pasar a ser acusados de terrorismo, sedición y financiadores de hechos de violencia contra poblaciones civiles y contra el Estado.

La caída del Gobierno de Evo Morales y la instalación de un periodo de transición, que lidera la presidenta Jeanine Áñez, permitió el retorno de algunos dirigentes políticos de oposición que se consideraban perseguidos políticos del anterior régimen. Algunos de ellos tendrán la oportunidad de celebrar la Navidad en casa después de 10 años de ausencia.

En contrapartida, el presidente renunciante, que enfrenta una orden de aprehensión por terrorismo y sedición, así como gran parte de sus colaboradores pasarán su primera Noche Buena en el exilio o en una embajada donde se encuentran refugiados a la espera de un salvoconducto para salir del país.

Entre los políticos que se encontraban en el exilio y regresaron la semana pasada figuran el exgobernador de Tarija Mario Cossío, el exministro de Gobierno Guido Nayar, la exlíder cívica pandina Ana Melena. Además, se produjo la excarcelación de Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, procesados por el caso Terrorismo. Después de muchos años reciban la Navidad en su tierra natal.

También regresó al país el exdirigente de la Unión Juvenil Cruceñista David Sejas, que estuvo 10 años exiliado en Brasil, acusado por el Gobierno de Morales de tener vínculos con una supuesta célula terrorista desbaratada en 2009 en un operativo en el hotel Las Américas.

Este fin de año la situación será diferente. Exautoridades del régimen del MAS, como Evo Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera, y sus exministros Gabriela Montaño, Luis Arce y Diego Pary están refugiados en Argentina, con un breve paso por México. Entre tanto, los exministros Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca se encuentran en la embajada mexicana en La Paz.

Una adaptación difícil

“Ahora estoy viviendo en la casa de la que nunca debí salir, en la casa de mi madre. En el exilio me perdí muchas cosas, mi abuela materna falleció, no estuve para el nacimiento de mis dos nietas (Estefanía y Antonela) y no pude despedirme de algunos amigos que ya partieron”, relata con pesar Guido Nayar, que hace nueve años y 11 meses decidió salir del país desde Viru Viru con destino a Paraguay para asilarse en Honduras, tras ser acusado por el Gobierno de Evo Morales de legitimación de ganancias ilícitas.

El que fuera segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz en la gestión 2010, dice que no solo es difícil adaptarse a un exilio, también es complicado volver acostumbrarse a su tierra natal, porque es volver a empezar, pero lo que marca la diferencia es el calor y el apoyo de la familia.

“Durante nueve años pasé la Navidad en soledad, sin el calor familiar, ahora será diferente, no solo porque estaré con mi madre, con mis hijos, con mis nietas y amistades, sino porque ahora se respira aires de libertad”, dice el que fuera ministro de Gobierno en la gestión del extinto Hugo Banzer.

La sensación de Nayar, también es experimentada por la exlíder cívica de Pando. Ana Melena. Después de vivir 11 años en Brasilea, fue una de las primeras exiliadas que retornó al país junto a sus familiares y ahora preparan para mantener la tradición familiar de hacer un ‘junte’ familiar para celebrar en casa la Navidad.

“No fue una situación fácil en Brasilea ni será fácil adaptarnos a nuestra tierra porque no estuvimos ausentes 11 días, fueron 11 largos años”, cuenta la mujer que tras las detenciones a autoridades políticas debido a los enfrentamientos entre campesinos afines al MAS con autonomistas en 2008, ella decidió cruzar el paso fronterizo con Brasil e instalarse en la población Brasilea.

Para esta celebración, el ex prefecto pandino Leopoldo Fernández, después de 11 años de estar alejado de su tierra natal, también emprendió viaje a Cobija para pasar las fiestas en familia y en casa.

Otro de los políticos que vivió nueve años en calidad de asilado en Paraguay y celebrará las fiestas de fin de año en casa, es el exgobernador tarijeño Mario Cossío.

Cossío prevé pasar la Navidad en la casa de su madre y después de las fiestas de Fin de Año sostendrá reuniones políticas en el interior del país en su afán de concertar un bloque democrático de cara a las elecciones del 2020.

Entre los políticos que anunciaron su retorno a principios de años, está el ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa y el exministro Carlos Sánchez Berzaín.

Excarcelados

Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, procesados por el caso de terrorismo I, después de nueve años y ocho meses de reclusión, recibirán el Año Nuevo alejados

de los penales y recibirán el año 2020 en libertad y en seno familiar.

“Gracias a Dios estamos libres y después de muchos años podré abrazar a mi familia para estas fechas que son tan especiales”, opinó Mendoza. Afirmó que junto a su familia planificaron una caminata a Cotoca para el primer domingo de enero de 2020 a fin de agradecer a la virgen de Cotoca porque después de 11 años podrá defenderse en libertad.

Nuevos exiliados

Por primera vez Evo Morales pasará las fiestas de Fin de Año en calidad de refugiado en Argentina. Junto a él, arribaron de México el 12 de diciembre a Buenos Aires, García Linera y Montaño. Semanas anteriores, ya llegaron a esa ciudad la exdiputada por el MAS Susana Rivero y la exministra de Comunicación Gisela López. Lo propio hicieron los dos hijos de Morales, Eva Liz y Álvaro.

Álex Ferrier, exgobernador de Beni, también pasará las fiestas en el exilio. Renunció al cargo durante los días de convulsión social debido a las protestas contra el fraude electoral y en la que se dieron una ola de renuncias de autoridades.

El exministro Guido Nayar ni se excusa ni se brinda para volver a la actividad política del país

Tras su retorno al país después de nueve años de vivir en el exilio, el exminitro de Gobierno Guido Nayar dijo que “no se brinda ni se excusa” de volver a la actividad política, y aseguró que se debe trabajar por un proyecto que catapulte el desarrollo de Santa Cruz.

“Lamentablemente hemos vivido casi una década perdida, porque en este departamento no se hizo nada en este tiempo. No hubo ninguna obra importante para Santa Cruz, pese a que ha salido una cantidad importante de dinero”, afirmó el político y explicó que como región hay un retraso en los grandes proyectos, como el de integración energética y de la vinculación por carretera con Brasil. También cuestiona la demora en la puesta en marcha del proyecto Puerto Busch y que, a su entender, fueron utilizados con fines electorales.

Otras de las tareas pendientes que observa Nayar es el tema del censo de población y vivienda que se hizo en 2012 y que, para él, es un retraso para la región porque “retacea” los recursos económicos en beneficios de las regiones, pero además eso incluye la asignación de más representaciones parlamentarias en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Guido Nayar fue ministro de Gobierno, concejal de la capital cruceña y luego pasó a ser dirigente del ente cívico de Santa Cruz.

Morales convoca un acto del MAS en la frontera

El expresidente Evo Morales convocó ayer a sus partidarios a un acto en la frontera entre Argentina y Bolivia para el domingo 29, dijo desde Buenos Aires adonde está refugiado.

“Esta madrugada decidí convocar a los compañeros del (Movimiento Al Socialismo) MAS para el otro domingo en la frontera entre Argentina y Bolivia donde vamos a elegir a nuestro candidato con vistas a los próximos comicios en Bolivia”, dijo Morales a radio La Red, unas declaraciones que reproduce la prensa argentina. No precisó el lugar del encuentro.

Por otro lado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se manifestó preocupado por la estancia de Evo Morales en Argentina. “Se quedará allí, tratando de desestabilizar (el Gobierno de Jeanine Áñez)”, dijo Bolsonaro en una entrevista con la revista Veja.