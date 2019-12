Exvocal Costas testificó que se tomaron 3 decisiones “clave ” sin su aval en el TSE

El exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Antonio Costas afirmó que hubo al menos tres decisiones “clave” de las que fue excluido. Éstas son: la instalación del servidor BO1, la orden que se dio a Neotec para brindar un informe a los vocales antes de la publicación de los resultados del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) y la determinación de cortar ese sistema.

La declaración informativa de Costas, a la que accedió Página Siete, fue tomada el 10 de noviembre. Su declaración ampliatoria quedó suspendida después de la aprehensión del anterior fiscal del caso Ronald Chávez.

En el testimonio, Costas señala que el director de Neotec, Marcel Guzmán de Rojas, informó que el servidor BO1 fue utilizado para preparar información del TREP por instrucción de sala plena. Una situación que él, siendo vicepresidente del TSE, desconocía.

Ante la pregunta de si sabía del servidor BO1, el exvocal responde: “Por la explicación que nos dio el director de Neotec, Marcel Guzmán de Rojas, ha sido utilizado para preparar la información del resultado del TREP por instrucciones de sala que yo desconocía como vicepresidente del Tribunal Supremo”.

Costas indica que ese servidor no estaba previsto como parte de la infraestructura tecnológica del TREP y que, según la explicación que recibió, era un servidor en el que Neotec guardaba respaldos de los procesos de referendo y consulta de apoyo al TSE.

En el informe de la auditoría de la OEA se estableció que se ocultó el servidor BO1 y que se mintió sobre su configuración real, ya que además de ser una pasarela entre el navegador del usuario y el servidor atendió otras peticiones web y registró actividad inclusive durante el tiempo en que el TREP estuvo “apagado”.

Otra decisión de la cual Costas no participó -según su testimonio- fue la petición de un informe previo a la publicación del TREP. “Mis colegas de sala instruyeron a Neotec se prepare un cuadro estadístico para conocimiento de ellos, antes de ordenar la publicación en internet. Esta decisión se tomó sin que yo participe como miembro de sala plena”, afirma.

Respecto a la decisión de interrumpir el TREP, Costas indicó en su carta de renuncia -el 22 de octubre- que fue una decisión “desatinada”, de la que no participó. En su declaración, asegura que no tiene certeza de quién dio la orden, pero afirma que los técnicos apuntaron a la exvocal Lucy Cruz.

“Entiendo que quien ordenó la suspensión del TREP fue mi colega Lucy Cruz, por la referencia de los técnicos, pero no estoy seguro. El conductor de mi vagoneta me indicó que los cinco vocales se trasladaron a oficinas de la DNTIC, aspecto que no fue comunicado a mi persona”, declaró.

Anteriormente, el director de Neotec dijo que los vocales, a excepción de Costas, lo llamaron por teléfono para decirle que interrumpiera el cómputo del TREP y se dirigiera a las oficinas del Órgano Electoral en San Jorge.

Defensa de Costas buscará sobreseimiento ante la Fiscalía

Andrés Zúñiga, abogado del exvocal Antonio Costas, informó que en los próximos días presentará un compilado de pruebas a la comisión de fiscales que investigan el caso para lograr el sobreseimiento del proceso contra su defendido.

“Presentaremos a la Fiscalía departamental, a la comisión de fiscales que investiga el caso, un compilado de pruebas que se presentaron al juez, para que sobre esa base se emita una resolución de sobreseimiento”, indicó Zúñiga.

El jurista calificó de “injusta” la determinación de la jueza Melina Lima de mantener la detención preventiva del exvocal e indicó que no se valoraron las pruebas presentadas durante la audiencia del viernes pasado.

Zúñiga argumentó que hay varios documentos como el informe final de la OEA y las declaraciones informativas que señalan que el exvocal Costas no tenía conocimiento de las irregularidades.

Enfatizó también que en el informe preliminar de la CIDH se expresa la preocupación sobre cómo se manejaron las acusaciones contra Costas.

Página Siete / La Paz