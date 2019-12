García Linera: El MAS apostará por un candidato que busque la victoria

Al igual que Morales, el exvicepresidente sugirió a David Choquehuanca, Luis Arce Catacora, Diego Pary y Andrónico Rodríguez como potenciales candidatos.





Ref. Fotografia: El exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Foto: Página 12

Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia, afirmó en una entrevista con el diario Página Doce, en Argentina, que el Movimiento Al Socialismo (MAS) puede llegar a contar con un candidato para la victoria en las próximas elecciones generales, cuando puede lograr el respaldo mayoritario del electorado, aunque no con la amplitud que tuvo Evo Morales.

“Teníamos un debate interno sobre si debía ser un candidato de la resistencia, que te garantice una buena bancada, y que agrupe a todo el núcleo duro. Pero dadas las circunstancias, estamos en la posibilidad de tener un candidato para optar por la victoria. Es decir, que irradie a otros sectores”, declaró García Linera, quien se encuentra junto Morales y otras exautoridades refugiados de manera temporal en el vecino país.

García Linera afirma que la alternativa al Movimiento Al Socialismo está dividida, por lo que la organización dirigida por Morales cuenta con la opción de vencer en las próximas elecciones, cuya fecha aún no ha sido definida.

“No con la contundencia de Evo, pero puede ganar. Entonces tiene que ser un candidato que reafirme el núcleo duro -indígena, campesino–, pero que también tienda puentes hacia sectores medios populares y ascendentes, con las posibilidades de luchar por la victoria en las elecciones que se realicen en el primer semestre de 2020”, añadió.

Al igual que Morales identificó a los precandidatos a la Presidencia por el MAS, todos varones, y fue más elogioso con el cuarto. Señaló al excanciller David Choquehuanca, al exministro de Economía, Luis Arce Catacora, “uno de los constructores del éxito económico de Bolivia”, el exministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, y el dirigente cocalero, Andrónico Rodríguez.

“Es un joven líder campesino, muy típico de la nueva clase media: de origen popular, quien se recibió de cientista político. Tiene 30 años, es carismático con la juventud y estuvo en los momentos duros: en Chapare, Sacaba y Senkata. Su figura rápidamente descolló en el debate”, dijo García Linera, quien da por descontado que Carlos Mesa Gisbert será candidato a la Presidencia, con respaldo de Estados Unidos.

Este domingo, Morales se reunió con un grupo de dirigentes de movimientos sociales y del MAS con quienes abordó de manera general las precandidaturas a la Presidencia. García Linera afirmó que en un máximo de tres semanas se definirá quién será el abanderado de la organización que dirigió el país por casi 14 años, hasta el 10 de noviembre.

¿Qué pasará después del 22?

Por otro lado, García Linera afirmó que hay un debate en Bolivia sobre lo que ocurrirá después del 22 de mayo, cuando fenece el mandato de las autoridades, incluyendo las de los senadores y diputados de la Asamblea Plurinacional. Llamó la atención sobre la intención del nuevo oficialismo de extender el mandato, mediante el Tribunal Constitucional Plurinacional, solo para el Ejecutivo, encabezado por la presidenta Jeanine Áñez.

“Los golpistas están propugnando que se amplíe el mandato solo del Ejecutivo, pero no del Legislativo. La presidenta autoproclamada (Jeanine Áñez) asumió por ser vicepresidenta del Senado, pero el 22 fenece su mandato. Entonces, ¿fenece el mandato de los golpistas? Si no va a existir el Senado. ¿Puede ser ella presidenta? En parte del debate de este domingo tiene que ver con todo esto”, afirmó al referirse a las próximas elecciones generales, cuya fecha aún no fue definida.

