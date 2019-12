Gobierno: Evo dejó ‘despilfarro económico’ y problemas en salud e hidrocarburos

La presidenta Jeanine Áñez se reunió la tarde de este lunes con sus ministros de Estado en lo que calificó de la última reunión de gabinete de este año. Al cabo de la cita y en una breve evaluación informaron que en el gobierno de Evo Morales hubo despilfarro y “manejo irresponsable de la economía” que se traduce en una situación preocupante en salud, educación e hidrocarburos.

Los ministros de la Presidencia, Yerko Nuñez; de Economía, José Luis Parada; de Justicia, Álvaro Coimbra, y la canciller, Karen Longaric, hicieron la evaluación de cerca de 50 días de gestión. Parada argumentó la evaluación de Nuñez sobre la economía: “Son seis años de déficit fiscal que manejó el Gobierno anterior, a pesar de haber tenido 5 veces más ingresos que cualquier otro gobierno”.

Al estilo de Morales, Parada comparó los 14 años de Evo en el poder con similar periodo anterior y dijo: “Hubo 5,5 veces más plata, 56 mil millones de bolivianos administraron los anteriores gobiernos en 14 años y este gobierno (Morales) administró más de 310 mil millones de dólares”, pero también se endeudó cinco veces más.

Para Nuñez hubo “un manejo político e irresponsable de la economía, cómo se manejan los recursos económicos, en muchos casos despilfarrándolos, dejando de lado las verdaderas necesidades del pueblo”.

En materia de hidrocarburos ven un fracaso en su manejo: “La producción cayó entre 10% y 15% entre 2013 y 2017, y los ingresos en más del 60%, esto demuestra el fracaso en la administración de la política petrolera, no se aprovecharon las ventajas que teníamos en su momento para producir más, lo que es peor tampoco se hicieron trabajos de exploración y explotación”.

Para Parada el incremento de recursos económicos en el gobierno de Morales no se reflejó en salud, educación y seguridad ciudadana. “En salud, solamente el 49% de la población tenía cobertura de salud, el 51% de todos los habitantes de Bolivia no tenía ningún cobertura de seguro en ninguna parte del país, o sea más de 5,6 millones de personas no tenían ninguna cobertura de salud”.

Aunque no se dio datos sobre educación, también perfilan problemas: “En Educación no se hizo ninguna evaluación, como para poder determinar la calidad de la educación. Tenemos datos preocupante tanto a nivel escolar y superior, en universidades, que se las va a ir transparentando poco a poco”.

Parada destacó que en materia de hidrocarburos se suscribió un acuerdo transitorio con Brasil bajo nuevas condiciones como anulación de las penalidades ante incumplimiento de contrato y reducción de envíos.

