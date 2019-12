Informático Villegas: «entonces no voy a ser vocal del TSE», no impugnará observación por la libreta de servicio militar

Édgar Villegas anuncia que no impugnará observación por la libreta de servicio militar

El ingeniero Édgar Villegas, quien cobró relevancia por su aporte en la denuncia de fraude electoral en las elecciones de octubre, anunció este miércoles que no impugnará una posible observación de la comisión legislativa a su libreta de servicio militar, uno de los requisitos para postularse a vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“No lo voy a hacer (impugnar). Percibo cierta intencionalidad. Si no es esto tal vez aparecería otra cosa en la entrevista, en el examen. No sé, son especulaciones que tengo, pero bastante fundadas”, señaló en una entrevista con la red Uno.

“No veo sentido de impugnar, entonces no voy a ser vocal del TSE. Sin embargo, quiero agradecer muchísimo a toda la gente que me han brindado su apoyo en esta lucha”, insistió el profesional.

La comisión que se encarga del proceso de selección de los aspirantes a las vocalías del TSE observó su postulación por error al establecer que tenía una supuesta deuda con el fisco.

No obstante, este miércoles rectificó esa decisión luego de que el afectado presentara una impugnación y comunicó que el requisito observado fue la libreta de servicio militar que Villegas declaró que estaba en trámite.

El ingeniero de profesión reseñó en su declaración jurada que estaba en curso la gestión de la “libreta de redención”, para cumplir ese requerimiento, pero trascendió que ese procedimiento no será considerado como válido por la comisión porque se exige presentar una copia del documento y no un comprobante de trámite.

Minutos antes y en la misma red de televisión, el senador Oscar Ortiz, presidente de la Comisión Mixta de Constitución, comentó: “No puedo adelantar criterio porque de todas maneras tenemos que esperar si él decide presentar una impugnación con relación a esta causal; si presenta otro descargo, en ese momento la comisión tendremos que analizarla”.

Empero, la fase de impugnaciones finaliza la noche de este jueves.

Villegas dijo que “me llama la atención por qué no se informó de entrada, por qué se me pone una deuda en el Fisco que daña mi imagen y por qué a última hora sale esto a la luz. Eso es lo que me asombra”. (12/12/2019)

