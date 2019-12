Justiniano anuncia proceso contra la fiscal Nancy Carrasco

jueves, 05 de diciembre de 2019 · 11:00

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital

El exministro de la Presidencia, Jerjes iniciará un proceso penal contra la fiscal Nancy Carrasco, que fue apartada del caso La Manada en Santa Cruz, por supuesta difamación en su contra.

«Lamentablemente la señora Nancy Carrasco ha cometido delitos porque dijo teme pos su vida y me ha demandado de acción de libertad porque teme que yo le haga algo a su vida, está diciendo que yo la amenacé de muerte y eso es un delito» dijo Justiniano en declaraciones a los periodistas.

«Yo le voy a iniciar un proceso penal ahora que no soy ministro y soy un simple abogado, le voy a iniciar un proceso penal y, como yo era funcionario público en ese momento, voy a pedir la excepción de verdad ella va tener que demostrar que yo la amenacé de muerte y si ella no no puede demostrar que yo ya la amenacé de muerte, entonces ella va tener que se condenada de uno a tres años de cárcel», sentenció.

Carrasco denunció una supuesta amenaza de muerte de parte de Justiniano, que entonces era ministro de la Presidencia, para que deje el caso de violación grupal por parte de La Manada; sin embargo, esta denuncia fue rechazada por la exautoridad.

Justiniano fue abogado de uno de los acusados del caso antes de ingresar a la función pública. Según explicó que él pidió el alejamiento de Carrasco del caso La Manada en septiembre cuando aún no era ministro por una supuesta falta de objetividad.

Relató que la fiscal lloraba en las audiencias que favorecían a la víctima. «Eso demostraba que su afectividad nubla su objetividad, por eso es que planteamos la recusación en septiembre, por lo tanto no hemos podido tener ningún nivel de injerencia», dijo.