La historia del Oscar que, en la próxima ceremonia, podría generar un divorcio

Pero no todo fue éxito para este matrimonio. En 2012 HBO decidió no avanzar con el proyecto en el que ambos participaban, The Corrections, basada en una novela de Jonathan Franzen. Un presupuesto muy costoso fue supuestamente la causa de que el proyecto no prosperara. Pero más adelante aparecería para Greta una gran oportunidad: Little Women, protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Timothee Chalamet y la gran Meryl Streep en el rol de la Tía March.