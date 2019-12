La Paz: Choferes de trufis tienen un año para anular el «quinto pasajero»

Sociedad

Propietarios de trufis con capacidad para cuatro pasajeros tienen plazo hasta diciembre de 2020 para renovar sus vehículos por otros de seis pasajeros para eliminar así el denominado «quinto pasajero», según una nota de prensa del Concejo Municipal de La Paz.

Así señala la modificación a la Ley Municipal Autonómica 345 de incentivos para la renovación de trufis en resguardo de la seguridad y comodidad de los usuarios, aprobada en pasados días en el Concejo Municipal que establecía que el plazo para la renovación fenecía en diciembre de 2019.

“El año pasado aprobamos la ley 345 que es una ley de incentivos para que los propietarios de trufis cambien sus vehículos de estos modelos de cuatro puertas con capacidad para cuatro usuarios a vehículo con capacidad de fábrica para seis usuarios a parte del chofer, la ley modificatoria establece que a partir del 1 de enero de 2021 ya no deberían circular en la modalidad de trufis vehículos tipo Sedan de cuatro puertas para cuatro usuarios fuera del chofer”, explicó el concejal Fabián Siñani.

La autoridad señaló que un estudio realizado por la Secretaría Municipal de Movilidad revela que hasta la fecha el 12% de propietarios de vehículos que cumplen el servicio de trufis, han renovado sus motorizados por otros de mayor capacidad.

“El objetivo de esta ley es que tengamos vehículos de más capacidad y más eficientes, pero además eviten el quinto pasajero, lo que nos informa la Secretaría de movilidad es que hasta el año pasado eran aproximadamente el 3 por ciento de vehículos en esta modalidad para seis usuarios y que a la fecha del informe ha subido al 12 por ciento, está habiendo este cambio de vehículos por unos de mayor capacidad”, afirmó el concejal.

Incentivos

La Ley municipal 345 aprobada en el Concejo Municipal en diciembre de 2018, establece en su artículo segundo que “los propietarios de trufis que renueven su unidad vehicular por un vehículo con capacidad de seis usuarios, estarán liberados del pago de impuestos a la propiedad de vehículo por tres gestiones”.

“El incentivos tienen que ver con el impuesto a automotores principalmente, la idea es promover la adquisición de modelos 2017, 2018 y 2019 que estarán exentos del pago de impuestos para los propietarios se animen a cambiar sus vehículos. Esta norma no corre por ejemplo para un vehículo así fuese de seis usuarios pero de un modelo 2012”, sostuvo Siñani.

Mayor control

El concejal anunció que en las próximas semanas la Secretaría Municipal de Movilidad ejercerá mayor control a aquellos trufis de cuatro pasajeros que hayan incorporado un quinto pasajero generando incomodidad e inseguridad para los usuarios.

“Tienen que intensificarse los operativos porque si estamos cambiando a vehículos de mayor capacidad, no puede ser que pasemos de la irregularidad y arbitrariedad del quinto al séptimo pasajero, eso ya no puede existir, hay sanciones previstas por la Secretaria de Movilidad y de continuar esta persistencia de parte de los propietarios de los choferes no se descarta tomar otras medidas”, advirtió Siñani.

