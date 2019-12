La vitrina de Lionel Messi: todos sus trofeos como nunca se vieron

En cuanto a distinciones individuales, el futbolista del Barcelona no tiene nada que envidiarle a sus colegas. En total tiene 13 galardones, seis Botas de Oro, por ser el máximo goleador de las principales ligas de Europa, cinco Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015), un The Best (2019) y un Jugador Mundial FIFA (2009).