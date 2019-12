Liberación de exportaciones prevé duplicar divisas por venta de soya boliviana

Bolivia podría duplicar sus ingresos económicos generados por la comercialización de soya y derivados, con la liberación de las exportaciones, medida que será implementada en los próximos días a través de un decreto supremo que ya fue elaborado.

“Nosotros vemos la posibilidad de generar casi el doble de divisas, lo que genera, por ejemplo, la soya, por nada más que liberar las exportaciones”, señaló la anterior semana el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo.

El Ejecutivo aprobará en estos días el decreto supremo que liberará las exportaciones y levantará las restricciones que fueron implementadas en la pasada gestión de gobierno.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Según Rojo, la nueva norma tiene una cláusula importante que establece que los empresarios se comprometen a mantener abastecida la demanda interna de alimentos.

La autoridad indicó que con la liberación de las exportaciones también se estima incrementar la producción de soya, maíz, arroz y varios alimentos.

Explicó que del 100% de la producción de soya boliviana, alrededor del 17% es destinado a la alimentación de pollos, ganado bovino y porcino, y el restante 83% está disponible para la exportación.

En ese marco, sostuvo que el incremento de divisas a favor del país será posible porque se ampliará el mercado externo.

Los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) señalan que las exportaciones bolivianas de soya y sus derivados lograron un récord en 2013 con $us 1.211 millones, para luego reducirse hasta un 42% en 2017 cuando alcanzó ingresos por $us 698 millones, mientras que en 2018 volvió a repuntar con $us 806 millones.

Los principales países de destino de la soya, en 2018, fueron Colombia (48%), Perú (30%), Ecuador (14%), Chile (6%) y resto (2%).

Importante

De acuerdo con el Gobierno, desde 2008 estuvieron en vigencia varias normas “discrecionales” que fijaban cupos de exportación a los empresarios privados, lo que provocó que el Estado boliviano pierda más de $us 4.000 millones por dichas medidas restrictivas.

Fuente: Bolivia