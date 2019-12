Lopez advierte a extranjeros con ideas de terrorismo: no den un paso en falso

El ministro de Defensa Luis Fernando López advirtió este sábado a los extranjeros que vienen al país con fines de actividades terroristas, que no se equivoquen porque en Bolivia hay militares preparados hace 40 años para enfrentar acciones de lucha contra el terrorismo.

Durante la clausura del 37° curso de satinadores de la Escuela de Cóndores de Sanandita, la autoridad recordó ante la presidenta Jeanine Añez, que los militares bolivianos se vienen preparando desde 1980 en ese centro de instrucción.

“No se equivoquen, no den un paso en falso; no vamos a permitir que ningún extranjero armado mate a otro boliviano. No vamos a permitirlo, nosotros juramos defender a los bolivianos y estamos dispuestos a colocar nuestro pecho. No nos va a costar nada dar la vida por cada boliviano y boliviana”, dijo de manera vehemente.

Loza advirtió también que tampoco les costará nada perseguir a aquellos que quieran hacer daño, porque Bolivia tiene tres esfuerzas especiales, entre ellas la Escuelas de Cóndores, que tiene por misión entrenarse para la lucha contra el terrorismo urbano y en la selva.

Explicó a la presidenta Añez que al frente tiene a la Fuerza 10, que el ministro llama los “Héroes de Senkata”, cuya especialidad es organizar, planificar, entrenar y ejecutar acciones de operación directa y operaciones especiales para mantener el orden.

También existen dos batallones especializados preparados para enfrentar acciones de terrorismo “o con nuestras pititas o con nuestros satinadores”. “En cada milímetro de nuestra frontera, hay un satinador que los está mirando, no den un paso un falso porque la patria tiene que vivir, así tengamos que morir” afirmó.

Fuente: https://www.erbol.com.bo