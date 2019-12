Los detalles del operativo secreto que montó Alberto Fernández para refugiar a Evo Morales

En la Casa Rosada hoy estaban exultantes con el éxito del operativo para refugiar a Morales. “Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron esta mañana en el país. Les he dado asilo político para que entren y ellos luego pidieron ser refugiados. En las próximas horas, cesará la condición de asilo y asumirán la de refugiados”, dijo el canciller Solá. No dejaba de ocultar en su rostro una sonrisa alegre por haber cumplido la primer tarea de envergadura diplomática que le encomendó el nuevo presidente.