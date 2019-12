El presidente respondió a estas críticas en su habitual tono, diciendo frente a los periodistas en su conferencia de prensa matutina que no se enfrentaría con ningún grupo. “Nadie me va a cucar”, sentenció. «Nosotros queremos la paz y la reconciliación. Puede haber diferencias, las hay, pero eso no significa que se vaya a caer en una confrontación o en un pleito. Últimamente se comentaba ‘eso sí calienta’. Pues no, hay mucho frío ahorita. No vamos a caer en ninguna provocación, esa es mi respuesta”.