Messi: «Cuando Cristiano me igualó a Balones de Oro me dolió un poco»

El argentino confesó que se preocupó cuando el portugués sumó su quinto Balón de Oro en 2017. Messi con un nuevo galardón este 2019 es el único que tiene seis reconocimientos de estas mismas características

El argentino Leo Messi reconoció que cuando el portugués Cristiano Ronaldo igualó su récord de cinco Balones de Oro, le «dolió un poco», si bien comprende por qué no se hizo con ese premio desde 2015 hasta este lunes, según confiesa en una entrevista con la revista «France Football».

«Cuando Cristiano me empató me dolió un poco. Ya no estaba solo en la cima. Pero era lógico», señaló el jugador del Barcelona, que achacó su fracaso, y el éxito del portugués, a que éste consiguió la Liga de Campeones varias veces.

«Comprendía por qué no ganaba. Como equipo no habíamos alcanzado nuestro objetivo principal, que era la Liga de Campeones, lo que te da más opciones de ganar el Balón de Oro. Cuando Cristiano lo consiguió fue porque hizo grandes temporadas (…) Era merecido, yo no tenía mucho que hacer, no fue ninguna injusticia», dijo.

Messi no quiso aventurar si él es el mejor futbolista de la historia, ya que «ha habido grandes jugadores en otras épocas, y es muy difícil comparar», aunque reconoció que el mero hecho de estar considerado entre los mejores es algo que supera sus expectativas.

«La Pulga» sí pronosticó que su duelo con Ronaldo «continuará hasta el final de nuestras carreras respectivas, como ha sido desde el inicio».

También despejó cualquier duda sobre su continuidad en el FC Barcelona: «Llegué con trece años a un club excepcional que para mí es el mejor del mundo. He encontrado todo lo que necesitaba acá. Nunca he sentido la necesidad de irme. Es el lugar perfecto para mí, para mi carrera y para mi familia»

Messi recordó el momento en que hace cinco años, debido a sus problemas con el fisco, se planteó abandonar España «no por razones futbolísticas sino personales», pero el apoyo que recibió «de Barcelona y del club» le hicieron desistir de esa intención, pese a que recibe «propuestas todo el tiempo».

Asimismo, admitió que todavía se pregunta qué le pasó a su equipo en el descalabro de las semifinales de Liga de Campeones ante el Liverpool la temporada pasada: «Sabíamos que nos podía pasar porque había pasado lo de Roma (el año anterior) y nos volvió a suceder de nuevo».

En la entrevista, Messi se definió «más como un creador de juego que como un goleador», y dijo que con el paso del tiempo, más aún tras la marcha de Xavi e Iniesta, intenta bajar más en busca del balón para construir la jugada, sin dejar de tener el gol en la cabeza.

«No cambiaría nada de mi carrera. Gané todo con el Barça. Por supuesto me encantaría ganar algo con Argentina. Era y sigue siendo un sueño. Pero bueno, es el destino, lo que Dios me ha dado. No puedo hacer nada», confesó el argentino, que todavía no siente «el peso de los 32 años» ni se atreve a poner fecha a su retirada.

Messi reconoció en «France Football» la importancia capital de su familia en su vida, ante quienes puede mostrarse como es.

«Desde que Thiago (su hijo mayor) nació, he cambiado. Antes, podía pasar días sin hablar a nadie cuando no iban bien las cosas. La llegada de Thiago lo cambió todo», reconoció.