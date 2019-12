Ministra de Comunicación recibe reconocimiento “Mandil Blanco” y afirma que Morales volverá para rendir cuentas a la justicia

La Ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, recibió el martes la condecoración “Mandil Blanco” en su calidad de periodista, por parte del Sindicato de Ramas Medicas de Salud Pública (Sirmes), La Paz. En tal oportunidad aseguró que Evo Morales debe volver para rendir cuentas ante la justicia por los delitos de sedición y el fraude electoral del pasado 20 de octubre.

“Este certificado que me otorgan es por del programa ‘Ahora con Roxana’, ustedes, los Mandiles Blancos me han abierto las puertas para que el programa salga al aire mediante la radio. Ha sido un honor estar en las instalaciones de salud del Sirmes, me han dado ese apoyo incondicional cuando la prensa era vapuleada por el régimen dictatorial de Evo Morales”, destacó la Ministra en su alocución.

En el acto de condecoración, desarrollado en el Instituto de Gastroenterología, de la ciudad de La Paz, la autoridad resaltó que los Mandiles Blancos fueron los primeros en llamar a la ciudadanía a luchar por la democracia.

“Esta recuperación de la democracia es de todos los ciudadanos que han salido a las calles y que han recuperado la democracia, este gobierno de transición está en la tarea de la reconstrucción de la democracia y la institucionalización para llevarnos a unas elecciones lo más pronto posible”, dijo.

Por otra parte, se refirió a las declaraciones de Evo Morales, desde Argentina, quien afirmó que puede volver “cualquier rato” al país, y ante las cuales Lizárraga confirmó.

“Lo estamos esperando porque debe rendir cuentas a la justicia ordinaria por sedición porque está buscando la confrontación entre los bolivianos, está subvencionando a grupos subversivos extranjeros”, dijo.

Agregó que al exmandatario lo espera un juicio de responsabilidades por el “fraude monumental” perpetrado junto a García Linera y además “por haber sido los ladrones de la democracia de los bolivianos”.

“Queremos vivir en paz y tenemos a las FFAA y a la Policía Boliviana del lado de la Constitución y del pueblo de Bolivia”, refrendó Lizárraga.

Fuente: http://www.boliviatv.bo