Ministro de Defensa admite que “conversó” con las FFAA antes de la renuncia de Evo

El ministro de Defensa, Fernando López. ABI

El ministro de Defensa, Fernando López, ratificó que se realizaron conversaciones con miembros de las Fuerzas Armadas antes de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, para establecer acuerdos y mantener el orden constitucional, señaló también que el expresidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lo propuso para que asuma las funciones de esa cartera de Estado.

En contacto con ANF el ministro López dijo que desde el movimiento cívico, al cual apoyaba, se conversó con todos los sectores de la sociedad que permitiesen “mantener el orden democrático, recuperar la democracia, pacificar el país y crear un ambiente para futuras elecciones”.

En tal sentido habría sido encargado de realizar el acercamiento con efectivos de la Fuerzas Armadas, “teníamos la misión de conversar con todos, entre ellos, los militares. El doctor Camacho me pidió -y como ex oficial del Ejército- (que) converse con las Fuerzas Armadas, donde tenía amigos y camaradas con la finalidad de que se respete el orden constitucional, y (de) que no haya nada que rompa el orden constitucional”, declaró López a ANF.

Camacho reveló en un video que su padre fue quien “cerró con los militares, para que no salgan (a reprimir); por esa razón, la persona que fue a hablar con ellos y a coordinar todo fue Fernando López, actual Ministro de Defensa. Por eso él está de ministro, para cumplirle los compromisos”, dijo.

El titular de Defensa manifestó que se conversó con varios sectores como los Ponchos Rojos, gremialistas, así como militares y policías, durante la crisis política de octubre y noviembre.

Reveló que los militares, en las conversaciones, plantearon recuperar la dignidad tras 14 años en el Gobierno de Morales que no tomaron en cuenta sus necesidades, porque civiles estuvieron a la cabeza del ministerio.

“En realidad durante 14 años las FFAA tuvieron ministros civiles, que nunca entendieron a las Fuerzas Armadas, ni comprendieron las necesidades de las FFAA”, sostuvo.

Por esa razón, “la conveniencia de las Fuerzas Armadas era que haya alguien del rubro y que comprendieran sus necesidades y le devolvieran su dignidad (…), en este caso me tocó ser el ministro de la cartera”.

La designación de López habría sido consensuada con la presidenta transitoria, Jeanine Añez, “como parte del aporte a este movimiento de la democracia”, a propuesta del ex líder Cívico, Luis Fernando Camacho.

ANF / Correo del Sur

