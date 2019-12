Morales se despidió de México con una carta en la que firma como presidente constitucional

El subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Maximiliano Reyes, reveló en Twitter la misiva que el exmandatario boliviano escribió para despedirse del presidente de México, agradeciendo a Andrés Manuel López Obrador y a su pueblo por el asilo político.

La carta títula «Agradecimiento al pueblo y al Gobierno de México» y está membretada con el escudo de Bolivia y el exmandatario firma como «presidente constitucional 2016-2020».

“Tengo a bien dirigirme a usted para expresarle a su persona, al pueblo y al Gobierno de México, mi más sincero agradecimiento por su apoyo y solidaridad. Desde el primer momento en que se consumó el golpe de Estado en mi país, recibí el abrazo de hermandad de los pueblos de nuestra América y el mundo. México, no sólo salvó mi vida, sino también me ofreció cobijo y me acogió con gran calidad humana, durante el último mes”, señaló Morales Ayma en la misiva fechada el 11 de diciembre de 2019 en la Ciudad de México.

Evo Morales destacó que se sintió como en casa, “compartí con su pueblo su rica gastronomía, sus costumbres y sus formas de vida, aprendí mucho más de la gran riqueza de esta hermosa nación”. Destacó además que México “es ejemplo de solidaridad internacional».

Morales se despide con la «convicción de seguir luchando junto al pueblo boliviano para recuperar la democracia»