Morales y una de las empresas privadas señaladas por Ortiz niegan acusaciones

El expresidente Evo Morales y dos de las cinco empresas señaladas por el senador Óscar Ortiz negaron las denuncias de vinculación y de haber cometido delitos financieros.

«Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira, montada por el gobierno de facto de Añez, Camacho y Mesa, en su plan de persecución y acoso», publicó Morales en su cuenta de Twitter esta mañana.

Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira, montada por el gobierno de facto de Añez, Camacho y Mesa, en su plan de persecución y acoso. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 15, 2019 Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El senador respondió: «Obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos. Según la fiscalización que he realizado, los ejecutivos de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, reportaban de su gestión al exvicepresidente (Álvaro) García. ¿Usted no sabía?», cuestionó.

Obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales,sino de quienes figuran por ellos. Según la fiscalización que he realizado, los ejecutivos de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, reportaban de su gestión al ex vicepresidente Garcia. Usted no sabía? https://t.co/x27uipmUrO — Oscar Ortiz Antelo (@OscarOrtizA) December 15, 2019

Mientras que la red ATB publicó una aclaración de ocho puntos en los que su ejecutivo niega tener alguna relación empresarial, política o de amistad con Morales y García Linera.

El ejecutivo de la casa televisa también aseguró que las acciones que adquirió de la empresa Provida se realizaron de manera legal y licita.

Lee la aclaración completa, aquí:

El resto de las empresas privadas por Ortiz aún no se manifestaron específicamente sobre las denuncias del senador.

«Quiero decirles a los fiscales y policías que están sobre este caso, que los vamos a estar mirando, no vamos a permitir que continúe la protección que ha existido todos estos años, el operador de un conglomerado de empresas que responden al señor Carlos Gill y, presuntamente al señor Evo Morales y Álvaro García. Quiero referirme a la empresa ATB, PAT, La Razón, Gravetal y ProVida», manifestó ayer Ortiz.