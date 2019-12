Muerta a martillazos por su marido: el examen al cuerpo y la historia detrás del femicidio de la ex candidata del Frente de Todos

La fiscal Carballido decidió que hoy no sigan declarando los familiares para respetar el duelo que atraviesan. La investigación continuará a partir de los resultados de la autopsia, la declaración de compañeros de trabajo y allegados a la pareja y de lo que pueda surgir de las cámaras de seguridad. También se espera que se analice el teléfono de la víctima para ver si se puede encontrar algún indicio nuevo. A pesar de todas estas medidas, para la Justicia no hay dudas de que Matías Bernal asesinó sin piedad a su ex mujer y madre de sus dos hijos para luego intentar suicidarse.