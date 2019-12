Nacen en China los primeros híbridos de cerdo y mono

A pesar de que las crías no vivieron más de una semana, los especialistas resaltan que el experimento ha sido un éxito.

Científicos de China han creado por primera vez dos híbridos de cerdo y mono como parte de una investigación que tiene como objetivo encontrar formas de cultivar, en animales, órganos humanos para trasplantes.

El innovador experimento fue realizado por los investigadores del Laboratorio de Células Madre y Biología Reproductiva del Instituto de Zoología de la Academia China de las Ciencias, quienes cultivaron células madre de macacos y luego las inyectaron en embriones de cerdo cinco días después de la fertilización.

Se emplearon un total de 4.000 embriones que resultaron en el nacimiento de 10 lechones, dos de los cuales tenían material genético de macaco en múltiples tejidos, incluyendo el corazón, hígado, bazo, pulmón y piel, pero la proporción de células era muy baja.

A pesar de que las crías no sobrevivieron más de una semana, los especialistas resaltan su éxito. «Este es el primer informe de completo de quimeras de cerdo-mono», indicó para la revista New Scientist Tang Hai, miembro del estudio.

La causa de la muerte de los lechones no se ha confirmado, pero Tang sospecha que podría deberse a la fecundación ‘in vitro’ y no al hibridismo. «La fecundación ‘in vitro’ no funciona tan bien en cerdos como en humanos y algunos animales», señala.

Los especialistas tienen como objetivo repetir los experimentos para obtener animales sanos con mayores concentraciones de ADN de mono y finalmente tratar de reproducir cerdos en los que un órgano esté compuesto casi en su totalidad por células de primates.

El trabajo de investigación ha sido publicado en la revista Protein & Cell. Este logro conformaría un «método prometedor para generar órganos xenogénicos», es decir, para el trasplante de órganos procedentes de un donante de diferente especie.