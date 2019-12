OEA ratifica su compromiso para acompañar el proceso electoral en Bolivia; Evo pide excluir a ese organismo

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, garantizó ayer el acompañamiento de ese organismo internacional en las nuevas elecciones presidenciales que se tiene previsto llevar a cabo el siguiente año.

Así lo dio a conocer el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, tras una reunión que tuvo con Almagro en Estados Unidos.

“Hoy tuvimos reunión con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para conversar sobre Bolivia . El Secretario General ratificó su compromiso con el acompañamiento al proceso electoral que se avecina”, informó la autoridad.

Almagro saludó la pasada semana las negociaciones realizadas por la presidenta constitucional transitoria Jeanine Áñez para encaminar las elecciones generales de 2020, esto durante la presentación del informe de Bolivia ante la Asamblea Permanente de la OEA.

En esa ocasión también saludó la apertura de Bolivia al sistema interamericano luego de un informe que fue realizado por una comisión técnica de la misma OEA y mostró que hubo una dolosa manipulación de los datos electorales.

“Me reuní con el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo. Dialogamos sobre el proceso de transición en su país, en especial acerca del cronograma electoral que normalizará definitivamente el país”, confirmó a su turno el representante de la OEA, también en su Twitter.

No obstante, no todos están de acuerdo con que la OEA participe de las próximas elecciones. Y es que el expresidente y actual jefe de campaña del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, señaló ayer que Bolivia no debería permitir el ingreso de ese organismo internacional.

Para Morales, se debe conformar una “comisión electoral” para garantizar la transparencia en las próximas elecciones generales, pero sin la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que volvió a acusar de haber colaborado, según él, con el «golpe de Estado».