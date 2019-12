Pumari se reunirá con cívicos de Potosí y le dice a Camacho que su decisión no será unilateral

Marco Pumari sostendrá el sábado en Potosí una reunión del Consejo Consultivo de Comcipo para analizar la decisión que tomará sobre su candidatura. Revela que le ofrecieron siglas de partidos políticos, pero niega reuniones con Carlos Mesa y Samuel Doria Medina.

Señala que respeta la decisión que asumió el exlíder cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, pero no comparte la presión o los plazos que se puedan fijar. “Debe comprender que no puedo tomar una decisión unilateral, necesito conversar con las organizaciones, no se trata de pensar en una candidatura, necesitamos pensar en la mejor decisión”, sostuvo desde Cochabamba.

El representante potosino asegura que, si acepta alguna candidatura, no vivirá de la política y que lo único que hará es cumplir su “rol histórico”, reiterando que el orden de los factores no importa, en sentido de ser presidenciable o vicepresidenciable.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Parte de sus declaraciones:

Ayer Pumari estuvo en Santa Cruz, hoy se encuentra en Cochabamba, pero también visitó Chuquisaca y Tarija, entre algunas regiones, para buscar consensos de cara a los nuevos comicios generales que tendrán lugar en los primeros meses de 2020.

Sostuvo que informará su decisión en un “tiempo perentorio”, pero reiteró que “la posición extremista de un lado o del otro no nos va a llevar a nada, es necesario dialogar sobre lo que está sucediendo y lo que sucederá a futuro”.

Y finalmente se pronunció sobre los resultados finales de la auditoría de la OEA a la votación del 20 de octubre, que comprobó el fraude a favor del MAS. “Necesitamos que se tomen las medidas judiciales, el partido político que está involucrado en este hecho debe perder su personería jurídica”, solicitó.

EL DEBER / Jesus Reynaldo Alanoca Paco