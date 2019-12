Pumari tiene en vilo a Camacho y le dice que no aceptará ninguna presión

El presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, indicó la mañana de hoy en Cochabamba, que no aceptará ningún tipo de presión para definir su candidatura a la presidencia o vicepresidencia del Estado, probablemente, con el exlíder del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

«He pedido que dialoguemos y que nos sentemos porque esta clase de decisiones no se pueden hacer pensando en la persona, se debe hacer pensando en Bolivia. Y (no voy a aceptar) ninguna presión en ese aspecto, y voy a ser claro: Marco Pumari no va a recibir ninguna clase de presión y no va a hacer caso a ninguna clase de presión», sentenció el líder cívico.

El líder cívico aseveró además que toda decisión será consultada con las bases de Comcipo y que en esa instancia se definirá la postura que asumirá Pumari de cara a una candidatura en los futuros comicios presidenciales.

«Yo sé que son momentos de mucha presión para algunas personas que en este momento ya necesitan saber que Marco Pumari va a ser o no candidato, pero yo les he indicado que entiendan que yo tengo que bajar al Comité Cívico (de Potosí) y ahí las instituciones definirán la posición de Marco Pumari», añadió.

Pumari llevará a cabo una reunión con los cívicos de Comcipo el sábado.

Sobre la conformación de un bloque único que vaya a las elecciones, el presidente del Comcipo consideró que debe estar compuesto por los propios bolivianos así como lo hicieron en las movilizaciones previas a la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado.

Subrayó también que hay partidos que pueden restar más que sumar a la unificación del país.

«El entorno de unificar criterios no tiene que ser en base a los partidos políticos, el bloque único lo debemos conformar los bolivianos así como lo hemos hecho en las movilizaciones. Un partido político es necesario, pero hay algunos partidos que restan en vez de que sumen», consideró.

Camacho dio plazo a Pumari hasta ayer para definir si acompañará al cruceño como su aspirante a la vicepresidencia. Ayer se reunieron en un hotel de la ciudad de Santa Cruz; sin embargo, la misma terminó sin ningún resultado, e incluso los líderes evitaron a los medios de comunicación.

