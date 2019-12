Quieren sacar a Paniagua y Melgar de FABOL

Fútbol. La abogada Herrera cuenta con el respaldo de futbolistas.Martín Menacho expresó su descontento.





Ref. Fotografia: Firmaron. Una gran cantidad de hinchas firmaron las actas. Quieren un cambio en FABOL.

Con carteles que decían:»Fuera Fabol» y «Basta de vivir del futbolista», la abogada Glency Herrera instaló fuera del estadio Ramón Aguilera Costas, antes del clásico cruceño, un sitio para recolectar firmas, un movimiento que busca sacar a David Paniagua y Milton Melgar de la dirigencia de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia. «Nadie se niega, todo el mundo quiere firmar para sacar esta dirigencia que hace 14 años lucra del fútbol, vive del fútbol», declaró Herrera, madre de Luis Alberto Gutiérrez, jugador de Bolívar en la actualidad y seleccionado boliviano.

Toma la causa. La abogada indicó que este pedido cuenta con el respaldo de futbolistas que están fuera de la actividad profesional y de jugadores que están vigentes, pero que no quieren dar a conocer su opinión por temor a represalias. La recolección de firmas con libros no es algo nuevo, Herrera recordó que algo similar hizo años atrás. «Soy fundadora de Fabol. Lo mismo que estoy haciendo en este momento, David Paniagua, hace 14 años, me lo enseñó. Él me dijo ´Señora Glency, usted vaya adelante como mamá de futbolista, vaya adelante, a usted le van a creer, a nosotros no nos creen´», relató.

Descontentos. En estos días creció el descontento por la manera en que actúa la agremiación cuando tiene que defender a sus afiliados. Entre las voces que observaron el trabajo de FABOL estuvieron Marcos Barrera (San José), el entrenador Víctor Hugo Antelo, el director técnico Carlos Fabián Leeb (Destroyers) y el futbolista retirado Martín Menacho. Menacho recordó que durante su época de futbolista hacía un aporte mensual de 20 dólares en caso de que el jugador recibía un sueldo mayor a los mil dólares y de diez dólares si el sueldo era menor a esa cifra. «Durante más de diez años yo ponía mis 20 dólares, son 200 dólares al año que daba. Nunca me rindieron cuenta, nunca supe para qué se hacía. Hay muchos cuestionamientos y ver la manera de que haya elecciones y que esto se reforme», declaró Menacho.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

4 Años

fueron reelegidos en 2018 y su mandato se cumple en 2022.

Fuente: eldia.com.bo