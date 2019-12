Quispe: Esperamos respuesta de Castro y renovaremos con Vaca

martes, 10 de diciembre de 2019 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

La presidenta de The Strongest, Inés Quispe, espera para hoy (11:30) la respuesta oficial de Raúl Castro a la propuesta que el club le hizo para renovar su contrato. Según la mandamás atigrada, la situación del golero Daniel Vaca está casi definida. “Renovaremos con él”, resaltó.

Quispe explicó ayer que la pasada semana se reunió con el volante Castro, quien este fin de mes termina su convenio laboral con el cuadro de Achumani. “Hablamos y le dimos nuestra propuesta porque queremos que se quede. Él quedó en conversar con su familia y darnos una respuesta el sábado, pero por inconvenientes no se pudo concretar una reunión. Mañana (por hoy) hablaremos después del entrenamiento, a las 11:30, y seguramente acordaremos su renovación”, contó la dirigente atigrada.

“Hablé con la dirigencia el jueves y pedí que nos reuniéramos luego del partido del domingo. (…) Soy del Tigre desde que nací y me quiero quedar en el equipo. Son mis colores y creo que me quedaré mucho tiempo aquí. Tengo un gran amor por este club. Espero arreglar para estar más tranquilo”, declaró Castro, de 31 años de edad, luego del encuentro que The Strongest venció por 2-0 a Royal Pari, el domingo en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.

Quispe resaltó que hoy estará en el complejo de Achumani para hablar con Castro, luego del entrenamiento.

Sobre el caso de Vaca, quien en este mes también termina su acuerdo con el Tigre, la titular aurinegra adelantó que el guardameta “renovará”.

“Renovaremos con Vaca”, enfatizó Quispe, sin dar más detalles. Ayer por la tarde, el portero de 41 años contó que aún debe conversar con la dirigencia del Tigre porque tiene deudas de otras gestiones, desde el tricampeonato.

El plantel de Achumani regresó ayer por la tarde de Santa Cruz. Según el cuerpo médico, no hubo lesionados ni golpeados luego del partido ante Pari.

Todo apunta que Wálter Veizaga, quien sufrió una contractura muscular, podrá ser tomado en cuenta para el encuentro del jueves ante Oriente Petrolero, en el estadio Siles (20:30).

