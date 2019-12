Rafael Quispe: «No se debe fomentar la homosexualidad»

«Yo respeto, pero no comparto. No se debe fomentar», así respondió el polémico exdiputado Rafael Quispe al ser consultado sobre la homosexualidad. Quispe explicó que en la cosmovisión indígena se reconoce al hombre y la mujer como base de la familia, y por eso cree que no hay otra opción.

«Yo respeto, pero no se debería fomentar; respeto, no se debe fomentar porque con las leyes de discriminación avanzaron, pero yo vengo de una cosmovisión de los pueblos eso es el chacha – warmi, no hay otra», afirmó.

Quispe instó a no fomentar la homosexualidad con leyes: «Respetamos la decisión de otros, que tienen otro tipo de gustos (…). Eso se respeta, jurídicamente se respeta, pero no comparto; nosotros creemos en el chacha – warmi, la creación de la humanidad».

Fuente: Cadena A, Correo del Sur

