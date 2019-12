Reyes Villa alista retorno para enero pese a cuatro sentencias en Bolivia

Manfred Reyes Villa, exalcalde y exprefecto de Cochabamba, anunció ayer su regreso hacia la Llajta para la primera quincena de enero del siguiente año, a pesar de las cuatro sentencias condenatorias que recibió en 2016, en un proceso en el que fue denunciado 23 veces ante el Ministerio Público de Bolivia, según datos hemerográficos recientes.

Dijo también que retornará a la actividad política.

“He sido forzado a estar afuera. No vine (a EEUU) a buscar nuevos horizontes. Las cosas van a cambiar”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La presidenta del país, Jeanine Áñez, anunció la posibilidad de generar una norma de amnistía para los “perseguidos políticos” durante el Gobierno del expresidente Evo Morales.

Uno de los integrantes de esa lista de 1.300 “exiliados” o “víctimas de injusticia” es Reyes Villa, quien dejó el país y se fue rumbo a EEUU a finales de 2009.

“Yo retorno al país. Ya lo hubiera hecho si antes se hubiera restablecido el estado de derecho. Lo haré en los primeros días de enero”, aseveró la exautoridad edil en un programa de Canal Dos.

Reyes Villa ponderó el trabajo del gabinete gubernamental de Áñez.

“Hoy está un gobierno que ha abierto las puertas a la democracia. No le interesa perpetuarse en el poder. Es un proceso importante, un mandato de transición para convocar a las próximas elecciones”.

La exautoridad le restó importancia a la sentencia de cinco años de privación de libertad por enriquecimiento ilícito, que está vigente sobre su persona, producto de veredicto judicial tras un proceso de investigación fiscal y policial.

Según el archivo, Reyes Villa puso a nombre de terceras personas varios de sus bienes. Esto se evidenció por el pago del seguro de esos inmuebles que no están a su nombre. Para Reyes Villa se trata de sentencias amañadas.

“No son jurídicas, son por la presión de Evo Morales y no tiene razón de ser. Fueron por proyectos de otras gestiones. No tuvieron ni la capacidad de revisar. Si tuviera algo, no volvería”.

Dijo también que desde EEUU hace auditorías jurídicas con la OEA y profesionales abogados que concluyeron que las acusaciones “son abusivas y no tienen ni pies ni cabeza”.

“Es importante tener un poder Judicial que respete las leyes”.

Fuente: Opinión