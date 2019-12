Santa Cruz: El transporte libre rechaza la relocalización de sus unidades

Los dirigentes de este sector manifestaron que atendieron las demandas que les había manifestado la Alcaldía. Se reunirán este fin de semana para analizar medidas de presión pues está en riesgo su derecho al trabajo

El transporte libre se encuentra en estado emergencia por la relocalización de sus unidades en el primer anillo por la aplicación del sistema de transporte BRT (Bus Rapid Transit). Debatirán medidas de presión para «hacer respetar su derecho al trabajo».

El transporte libre manifestó su rechazo a esta medida y manifestaron que cumplieron todas las demandas que la Alcaldía les había planteado.

“Hemos renovado más del 50% de nuestro parque automotor, respetamos las paradas y todas nuestras unidades cumplen con sus obligaciones tributarias en el municipio de Santa Cruz”, manifestó Zenaida Rojas, vocera del transporte libre.

Víctor Rodríguez, secretario general del transporte libre, manifestó que el municipio cruceño no actúa con claridad pues la ley 1108 que ha sido aprobada es diferente a lo consensuado entre autoridades y transportistas y aseguró que de llevarse adelante la relocalización tendrá un importante impacto en muchas familias.

“Cómo se explica a una persona que tiene una deuda de 7 años que se va a ir al séptimo anillo, donde no está urbanizado, las calles no están asfaltadas y no existe el flujo de pasajeros”, preguntó Víctor Rodríguez, secretario general del transporte libre.

Los dirigentes transportistas manifestaron que esperan un fallo sobre un recurso de inconstitucionalidad que interpusieron para dejar sin efecto la ley 1108.

“Queremos que se revisen los artículos que vulneran nuestro derecho al trabajo. Eso implica que en cuanto no decrete una resolución, no se implemente ninguna obra”, manifestó Rodríguez.

Zenaida Rojas manifestó que este fin de semana el transporte libre tiene previsto reunirse para analizar medidas de presión en rechazo a la relocalización de sus unidades.