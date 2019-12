«Soy una guerrera y nadie me va a tumbar»: Laura Bozzo está lista para volver a la televisión en 2020

— Sí, pero inicial. Estaba sentada, jamás me he hecho un chequeo. Digamos, me hice una mamografía pero nunca me toco. y ese día estaba sentada y como que algo de Dios, no sé, la mano agarró y fue directo acá (toca el costado de uno de sus senos), a la bolita, y sentí la bolita. Y dije qué es esto. Corriendo donde los médicos. Vamos a hacer mil análisis. Yo ya dije me muero. Cáncer, ahora qué hago. Entonces me fui a la basílica de Guadalupe a contarle todas mis desgracias. Y dije no, no, no, si esto es así, si yo me curo, y yo realmente me salvo otra vez, es porque esto es una señal de que yo tengo que regresar. Es una señal de que yo no he culminado con lo que tengo que hacer en esta vida. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer en esta vida? Luchar por la gente, sobre todo por la mujer.