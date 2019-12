Suspenden declaración de Antonio Costas, no fue remitido a tiempo de la cárcel a la Fiscalía

#LAPAZ

SUSPENDEN DECLARACION EX VOCAL TSE ANTONIO COSTAS POR QUE NO FUE REMITIDO DE CARCEL A FISCALIA.

El ex vocal del tribunal supremo electoral Antonio Costas encarcelado por el presunto fraude electoral,debía ampliar su declaración hoy para consultarle respecto al sobre que dejó la ex vocal choque en el banco central de Bolivia y también sobre el asesor externo que habría manipulado los resultados electorales,sin embargo la declaración fue suspendida hasta la próxima semana,ya que,la orden de traslado habría llegado tarde al penal de San Pedro y la policía no pudo conducirlo al ministerio público.

Fuente: RED Gigavision