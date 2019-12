Tomasa Yarwi con futuro incierto, anuncia que luchará por la inclusión indígena

Tomasa Yarwi, exacompañante de fórmula con Jorge Tuto Quiroga en las elecciones de 2014, tiene un futuro incierto; pero anunció que desde donde se encuentre luchará por la inclusión de los sectores indígenas a las estructuras de poder en el próximo gobierno.

En su visita a La Paz, la excandidata a la vicepresidencia declaró a la prensa que durante los 14 años de gobierno del MAS, enfrentó 24 juicios por distintos motivos de los que se defendió ante una justicia manipulada políticamente por Evo Morales.

También aseguró que tiene conocimiento de cómo el MAS manipuló a los campesinos, violó derechos humanos de los pueblos indígenas y espera que en las próximas elecciones, los indígenas tengan un rol protagónico.

“Se lo decimos a todos los partidos políticos: Si bien Evo se equivocó, los pueblos indígenas no nos hemos equivocados; vamos a seguir adelante y no es cierto lo que están diciendo que (Evo) salió y nosotros retrocedemos 500 años. Vamos a exigir una inclusión verdadera y ahí, si el pueblo me da un rol protagónico, yo estoy dispuesta. Veré cómo entramos a la cancha”, manifestó.

Anunció que una vez salga la convocatoria, tomará una decisión sobre algún rol en las próximas elecciones, pero aseguró que continuará trabajando por una Bolivia unida y verdaderamente inclusiva, no solo de presencia física, sino que Bolivia sea conducida ya no con rencor sino con el corazón.

Consultada qué es lo pasa con Jorge Quiroga, dijo saber que algunas organizaciones políticas le están pidiendo que ingrese como candidato presidencial pero aclaró que es el expresidente Quiroga quien debe tomar la decisión personal y comunicarlo al país.

“En el caso mío, estamos conversando con varias personas pero lo que no quiero es que mi Bolivia vuelva a sufrir como en los 14 años del MAS. Creo que es importante ver alianzas programáticas e ir al debate sobre propuestas para que el pueblo sepa por qué está votando por algún candidato”, manifestó.

Yarwi fue la primera mujer indígena y de pollera en llegar al gabinete de ministros durante la gestión del expresidente Quiroga (2001-2002), ocupando la cartera de Asuntos Campesinos e Indígenas y es una dirigente muy conocida en el departamento de Chuquisaca.

Fuente: https://www.erbol.com.bo