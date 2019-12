Wilster prefiere desafiliarse antes de dar curso al pedido del Tigre de aplicar el Código Disciplinario

Ante el pedido de la dirigencia de The Strongest y la polémica desatada por un posible cambio en la tabla de posiciones, el presidente de Wilstermann, Grover Vargas aseguró hoy que el Rojo prefiere desafiliarse de la División Profesional del fútbol boliviano antes que ocurra

A través de una carta, la dirigencia de The Strongest instó anoche al Tribunal de Disciplina aplicar el Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) contra Sport Boys, que implica una exclusión, una nueva ubicación en la tabla de posiciones y un cotejo extra.

«Para comenzar no debería aplicarse el artículo 40. Segundo (según) lo que hablé con los abogados, si fuera el artículo 40 el partido de Aurora y Guabirá también está viciado por todo lado. Para que sepan Sport Boys recibe una carta diciendo que no tiene licencia de clubes, la recibe un día antes del partido y la Federación la tenía lista el día 11, la tenía guardada ¿con que afán?, hay gato encerrado. Wilstermann no va a permitir prefiere salirse del ente liguero» , declaró hoy al Panamericano Deportivo.

El dirigente del recién coronado campeón condenó al presidente de la FBF, César Salinas y adelantó que mañana se pronunciará el equipo jurídico del Rojo. «Wilstermann no lo va a permitir, me da pena y vergüenza el presidente que tenemos (…) Si se hace esa atrocidad Wilstermann prefiere salirse. Tengo tanta bronca porque lo único que quiere él es de manera arbitraria, con una mano negra favorecer a alguien», sentenció Vargas.

Con una medida de ese tipo, los puestos de San José y Aurora también se modificarían, en el cupo a la Libertadores y el descenso, respectivamente, explicó.

Wilstermann se coronó ayer como campeón del torneo Clausura tras vencer a Oriente Petrolero (3-1). Sin embargo, debido a que Sport Boys no se presentó a jugar con Real Potosí, el equipo atigrado pidió que se aplique el artículo 40 del código Disciplinario y el artículo 11 de la convocatoria de campeonato temporada 2019.

El artículo 40 del Código Disciplinario dice que, “el equipo de fútbol profesional que sin causa de fuerza mayor justificada no se presentare a disputar un encuentro oficialmente programado, será sancionado con la pérdida de su categoría. Los puntos que hubiese obtenido serán anulados y los obtenidos por sus contendientes serán descontados, de igual forma los goles convertidos”.

En tanto, el reglamento indica que el equipo que no se presente a jugar será marginado del campeonato y perderá automáticamente su afiliación de la División Profesional.

“Considerando que la norma es clara y que no amerita interpretación alguna, exigimos que el pronunciamiento del Tribunal de Disciplina sea con carácter inmediato y urgente”, comunicó el club atigrado que igualaría en puntaje con Wilstermann y ambos deberían someterse a una definición extra.

Ayer Sport Boys no se presentó al partido que debía enfrentar en la Villa Imperial contra Real Potosí, debido a la modificación de la fecha del viaje, por lo que el árbitro procedió con la reglamentación y “suspendió” el juego en el que el Lila cumplió con todos los pasos para después dejar libres a los jugadores.

Por su parte, la FBF todavía no se pronunció oficialmente al respecto.